Wilsche

Das erste Mal begegnet sind sich Horst und Erika Bahnmüller, die damals noch Erika Schulz hieß, im März 1959 beim Gesellenball im Hotel Nöhre in Wittingen. Heute haben die beiden diamantene Hochzeit.

Geboren wurde Horst Bahnmüller 1941 – während der Flucht seiner Familie vom Schwarzen Meer nach Deutschland – in Grottau im heutigen Tschechien. 1947 kamen die Bahnmüllers in Allersehl an. Später besuchte Horst die Landwirtschaftliche Berufsschule, wurde Elektriker und feierte seine Freisprechung bei Nöhre. Erika war fast 17 Jahre zuvor in Celle auf die Welt gekommen und ihre Familie nach Wittingen gezogen, wo auch dem hauswirtschaftlich gebildeten Backfisch „der dritte Ostertag“ sprich Gesellenball schon ein Begriff war. Die beiden tanzten bis zum Morgen, verabredeten sich fürs kommende Wochenende, blieben zusammen und trennten sich im folgenden Januar.

Anzeige

„Blöd geworden“

„Es war blöd geworden“, sagt Erika. Im Februar schrieb sie Horst einen Brief, der der Arbeit wegen in Wolfsburg wohnte, worin dieser erfuhr, dass sie schwanger sei. Er fuhr nach Wittingen, man sprach miteinander und kam überein, es nochmal zu probieren, heiratete am 1. Juli und lernte sich „in der Ehe kennen“ – offensichtlich auch lieben und wertschätzen: „Er macht, was ich sage, und ich mache, was er sagt“, erzählt die Diamant-Braut lachend. Im September wurde Horst junior geboren. Mutter und Kind zogen 1961 zunächst zum Vater in sein Zimmer in einer Barackensiedlung für Arbeiter, dann alle zusammen in eine 36 Quadratmeter große Einzimmerwohnung der Neuland. Sohn Ralf gesellte sich im Dezember 1961 dazu und es wurde eng, aber erst drei Jahre später bekamen Bahnmüllers eine erschwingliche Dreizimmerwohnung – und Horst wurde zum Wehrdienst eingezogen, als Folge der Kubakrise für 18 Monate.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Da arbeitete er schon bei Naturstein Billen, zunächst als Elektriker, dann als Fußbodenschleifer (für Natursteinböden). Nach „acht Jahren, sechs Monaten und einem Tag“ machte er sich als solcher selbständig und blieb es, teils mit bis zu 20 Angestellten auf marmor- und granitenen Baustellen in ganz Deutschland, bis vor vier Jahren. Erika hielt es 1978 nicht mehr zuhause, sie übernahm eine Wäscherei in der Laagbergstraße und kaufte 1981 eine alte Scheune in der Fallersleber Straße in Weyhausen. Horst war „überrascht“ und sanierte fortan sieben Jahre lang wann immer Zeit war das Gebäude, in das das Paar 1985 einzog. Die Wäscherei wurde verkauft und eine neue ebenda bis 1989 betrieben. 1997 verkauften Bahnmüllers das Anwesen und zogen in ein neu erworbenes in Hankensbüttel.

Winter in Spanien

Und weil sie „kein Haus mehr brauchten“, bezogen Horst und Erika Bahnmüller 2011 eine Mietwohnung in Gifhorn. Aber das war für die beiden „Zugvögel und Unternehmer“ genau so wenig etwas, wie die 2013 bezogene Eigentumswohnung. Ihr Traum vom 300-Quadratmeter-Grundstück erfüllte sich, als sie 2015 zufällig bei einer Geburtstagsfeier auf dem Campingplatz Seerosenteich eines solchen ansichtig wurden und dort innerhalb von drei Monaten ein Häuschen errichteten, in dem sie nun zusammen mit den Koi-Karpfen von Horst leben – und einem Wohnmobil. Seit einem Vierteljahrhundert verbringen die das Reisen aller Art sowie das Radfahren liebenden Großeltern von zwei Enkeltöchtern damit die langen Winter in Spanien. Und weil Corona eine ordentliche Feier unmöglich macht, werden sie auch um den 60. Hochzeitstag herum mit dem WoMo unterwegs sein. Zunächst in Erikas Lieblingsstadt Magdeburg an der Elbe „und dann mal sehen, wo es uns hin treibt“.

Lesen Sie auch:

Von Jörg Rohlfs