Wilsche

Wie ist es der Fleischerei Müller aus Wilsche in der Corona-Zeit ergangen? Das wollte Matthias Nerlich bei seinem Besuch am Donnerstag erfahren. Bei einem Rundgang erkundigt er sich nach dem Zustand des Kleinbetriebs und nach Zukunftsaussichten. „Einige Kollegen, die sich auf den Partyservice spezialisiert haben, stehen nun vor einem Fragezeichen“, berichtete der Wilscher Fleischereileiter Ulrich Müller dem Gifhorner Bürgermeister.

Während seiner Sommertour widmet sich Nerlich insbesondere den „kleinen, aber wichtigen Betrieben“ und den Auswirkungen, die die Corona-Pandemie auf sie hat. Zu diesen Betrieben gehört unter anderem das Fleischerhandwerk und somit die Wilscher Fleischerei Müller, die den Partyservice zu Pandemie-Beginn auch auf Null fahren musste. Allerdings fing der Verkauf im Laden einiges ab, sodass der Betrieb „mit einem blauen Auge“ davon kommen wird, prognostiziert der Chef. Die Corona-Auflagen konnten schnell erfüllt werden, ein Angestellter mit handwerklicher Begabung stellte kurzerhand Schutzfronten aus Leisten und Plexiglas her. Die Kunden realisierten, dass nicht allzuviele Personen gleichzeitig im Geschäft sein sollten, dachten mit und mussten selten auf eine Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen werden.

„Neue Gesichter sind zu sehen gewesen, einige der Neukunden kommen nun regelmäßig“

Auf Nerlichs Frage nach einem veränderten Kaufverhalten der Kundschaft beschrieben Müller und seine Frau einen bemerkbaren positiven Nebeneffekt des Covid-19-Ausbruchs: „Neue Gesichter sind zu sehen gewesen, einige der Neukunden kommen nun regelmäßig.“ Die Unternehmerfamilie freut sich über die Hinwendung zu regionalen Produkten, die mehr und mehr von Einzelhändlern bezogen und verkauft werden. Um mehrere Ecken dazu beigetragen hat vermutlich der Skandal rund um die Großschlachterei Tönnies. Dem Grundtenor, dass die Preise der Fleischprodukte zu niedrig seien und nicht als Lockmittel dienen dürfen und außerdem das Tierwohl an erster Stelle stehen müsse, schlossen sich alle Teilnehmer des Treffens an. Nerlich erinnerte, was in der Generation der Großeltern auf den Tisch kam – es sei heutzutage Luxus, jeden Tag Fleisch essen zu können.

Müller, der sich der Notwendigkeit der Großbetriebe in seiner Sparte bewusst ist, rüffelte dennoch die Politik, die „denen da oben einen auf den Deckel geben“ sollte. Schließlich hätten Unternehmen wie Tönnies dafür Sorge zu tragen, die Mitarbeiter nicht auszubeuten und ordentliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. In der Folge würden alle profitieren, der Preis etwas angezogen werden und so auch der – immer seltener werdende – Metzger von nebenan mehr verdienen.

Der Wilscher Fleischereichef hofft, dass er einen Nachfolger für seinen Betrieb findet

Der Bürgermeister bestärkte das und nahm Konsumenten in die Pflicht, die „einerseits für bessere Löhne stimmen, andererseits selbst nicht bereit sind, mehr auszugeben für Handwerksleistungen“. Den Lohn sieht auch der Fleischer als Problem in Sachen Nachwuchsgewinnung. Wenige entscheiden sich für eine Lehre in seiner Branche, denn besonders, wenn der Lebensabschnitt beginnt, der Hausbau und Familiengründung gewidmet ist, gebe der Verdienst nicht allzuviel her. Die Ausgebildeten ziehen meist weiter zu besagten Großbetrieben – dort verdienen ausgebildete Fachkräfte in der Regel mehr als im heimischen Handwerksbetrieb. Deshalb stellt sich dem Wilscher Fleischereichef zunehmens die Frage, ob er einen Nachfolger findet, der seinen Betrieb mal übernimmt.

Zunächst geht es in der Fleischerei aber wieder an das Eingemachte. Nachzuholende Konfirmationen und anstehende Einschulungen schaffen eine Menge Arbeit in den nächsten Wochen.

Von Hinnerk Jordan