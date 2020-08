Wilsche

Ein 15-jähriger Junge, der nach Auskunft der Polizei mit seinen Eltern auf dem Campingplatz am Erikasee war, ist am Donnerstagabend bei einem Badeunfall ertrunken. Taucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg fanden ihn nach knapp einstündiger Suche.

Gegen 18.30 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, dass es am Erikasee einen Badeunfall gegeben habe. Die Feuerwehren aus Wilsche, Neubokel und Gifhorn waren mit insgesamt 34 Einsatzkräften vor Ort, wie Einsatzleiter Sebastian Müller aus Wilsche mitteilte. Dazu kamen zehn Polizisten sowie die Taucher aus Wolfsburg und die SEG-Wasserwacht des DRK mit zwei Booten. Die hatten teilweise Schwierigkeiten wegen der zahlreichen Sandbänke in der ehemaligen Kieskuhle, auf denen sie aufsetzten. Kurze Zeit half auch ein niedrig über dem See kreisender Polizeihubschrauber bei der Suche.

Die Notfallseelsorge war zur Stelle

Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Geschehen am und im See vom Ufer aus. Als die Taucher den Jungen gegen 19.30 Uhr gefunden hatten, schirmten die Einsatzkräfte das Ufer vor den Blicken der Neugierigen ab und verscheuchten die Gaffer. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Jungen feststellen. Die Angehörigen des 15-Jährigen wurden von Notfallseelsorgern begleitet.

Was genau passiert ist, konnte die Polizei am Donnerstagabend vor Ort noch nicht sagen. „Es handelt sich um offene Ermittlungen“, teilte ein Beamter mit.

Von Christina Rudert