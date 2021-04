Wie wirkt sich die Bundes-Notbremse auf Gifhorns Ausgangssperre aus?

Gifhorn

Auch der Landkreis Gifhorn schaut mit Interesse nach Berlin, wo der Bundestag am Mittwoch über die sogenannte Bundes-Notbremse entscheiden soll. Denn diese dürfte Auswirkungen auf die nächtliche Ausgangsbeschränkung in Gifhorn haben. Es geht um mehr als nur eine Stunde länger draußen bleiben dürfen.

Eines steht für Landrat Dr. Andreas Ebel fest: „Die Ausgangssperre führt zu einer Reduzierung von Kontakten. Dadurch kann die Inzidenz sinken, weil sich weniger Personen gegenseitig anstecken.“ Zwar stagniere die Inzidenzzahl zurzeit, doch ohne die nächtliche Ausgangsbeschränkung läge sie höher, ist sich der Landrat sicher. Bundesweit gehe die Entwicklung nämlich im Gegensatz zum Kreis Gifhorn weiter nach oben.

Ausgangssperre in Gifhorn: Nach Ansicht des Landkreises bewährt sich die Maßnahme nun schon zum zweiten Mal. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Polizei: Zwischenbilanz zur Ausgangsbeschränkung „Es ist tatsächlich komisch.“ Die Nachtschichten, die Polizeikommissarin Marie-Charlott Seffer in den vergangenen Wochen erlebt, unterscheiden sich deutlich von denen in normalen Zeiten. Oft sei ein Auto, dem sie bei einer Dienstfahrt begegne, nur der Streifenwagen der Kollegen. Ansonsten rolle sie durch eine menschenleere Stadt. „Bevor es neun schlägt, fahren die Leute nach Hause“, stellt Seffer fest. Diese Bilanz zieht auch Polizeisprecher Christoph Nowak für die Gifhorner Inspektion. „Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hält sich dran.“ Konkrete Zahlen hat er nicht. Doch „man sieht es an der Lage. Wir schicken viel weniger Presseartikel raus.“ Ist es mal kein Streifenwagen oder Rettungswagen, dem die Beamten begegnen, kommt die Kelle. „Die Chance ist relativ hoch, dass da ein Verstoß vorliegt“, sagt Nowak. Die Ausgangsbeschränkung mache es somit der Polizei einfach zu kontrollieren. „Wir fragen zuerst nach dem Grund der Fahrt. Wenn der triftig ist, ist alles in Ordnung.“ Und selbst wenn die Polizei ihn nicht für triftig halte, heiße das noch lange nicht, dass da jemand gegen etwas verstoßen habe. „Wir sind nicht die Alleinentscheider.“ Die Anzeige gehe an den Landkreis, und dessen Bußgeldstelle lege dann fest, ob ein triftiger Grund oder eine Ordnungswidrigkeit vorliege. Unter Umständen habe sogar ein Richter das letzte Wort, sagt Nowak. Und wenn kaum jemand unterwegs ist, gerade nachts, passiert auch weniger auf den Straßen. Keine Diskussionen mit Partygästen wegen nächtlicher Ruhestörungen, keine betrunkenen Autofahrer pusten lassen, keine handfesten Auseinandersetzungen zwischen Streithähnen: „Wir freuen uns über jede Ordnungswidrigkeit oder Straftat, die nicht passiert“, sagt Nowak. Es gibt einige Vorfälle, die Seffer auch nach Corona nicht vermissen würde. Auf Schlägereien unter Betrunkenen zum Beispiel kann sie auch in Zukunft gut verzichten.

Der Landkreis halte sich mit seiner Verordnung an diejenige des Landes Niedersachsen. Hiernach soll ab einer Inzidenz von über 150 eine Ausgangssperre angeordnet werden. „Dieser Bestimmung hat der Landkreis Gifhorn Folge geleistet“ so Ebel. Weiterhin sehe die Verordnung vor, dass schon ab einer Inzidenz von über 100 weitergehende Maßnahmen zu Eindämmung der Pandemie zu treffen sind – was auch die Anordnung einer Ausgangssperre sein könne.

Landrat: Bundes-Notbremse wird sich auf Regelungen in Gifhorn auswirken

Und so gilt seit 12. April zum zweiten Mal nach der dreiwöchigen Premiere im Januar eine Ausgangsbeschränkung – diesmal allerdings von 21 bis 5 Uhr, nicht von 20 bis 5 Uhr wie bei der Premiere. Doch es sieht so aus, als könnte die Ausgangssperre, die vorläufig bis 2. Mai verlängert ist, bald erst ab 22 Uhr gelten. Ebel deutet an, dass der Landkreis seine Regelung an die Bundes-Notbremse anpassen würde: „Weiterhin bleibt auch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bund abzuwarten, die auch Auswirkungen auf die Regelungen im Landkreis Gifhorn haben wird“, schreibt er der AZ auf Nachfrage.

Bundesnotbremse: Das soll gelten Die geplante Bundes-Notbremse soll Einschränkungen des öffentlichen Lebens bundesweit einheitlich regeln, falls die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner im Landkreis drei Tage hintereinander über 100 liegt. Am Mittwoch soll der Bundestag, am Donnerstag der Bundesrat sie beschließen. Alle Regelungen sind erst einmal befristet bis zum 30. Juni. Die Notbremse soll möglichst schnell Praxis werden. Ausgangsbeschränkungen soll es nun von 22 bis 5 Uhr geben – eine Stunde später als zunächst geplant. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt bleiben, allerdings nur alleine. Die Notbremse könnte in wenigen Tagen in Kraft treten. Ladeninhaber dürfen Kunden bei einer Inzidenz über 100 nur noch empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Steigt der Wert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) erlaubt. Für Lebensmitteleinzelhandel, Apotheken und Drogerien gelten diese Einschränkungen nach wie vor nicht. Für Schulen wäre Distanzunterricht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 (statt ursprünglich geplant 200) verpflichtend. Für Kinder im Alter bis 14 Jahren soll kontaktloser Sport in Gruppen im Freien weiter möglich sein. Die Außenbereiche von Zoos und botanische Gärten sollen für Besucher mit aktuellem Negativ-Test offen bleiben. Arbeitgeber müssen zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen. Bietet der Arbeitgeber Home Office an, sollen die Arbeitnehmer nach Angaben aus Fraktionskreisen verpflichtet werden, dieses Angebot auch anzunehmen.

Blick auf weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens

Darüber hinaus schaue sich der Landkreis die Entwicklung fortlaufend kritisch an. Ebel: „Sollte sich ein dauerhaftes Absinken aufgrund verlässlicher Zahlen und Prognosen abzeichnen, werden selbstverständlich die nötigen Schlüsse daraus gezogen.“

Von Dirk Reitmeister