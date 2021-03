Wie steht es ums Impfen und die Schnelltests in Kitas und Schulen im Landkreis Gifhorn?

Gifhorn

Schnelltests für Lehrkräfte an Förder- und Grundschulen sowie Personal in den Kitas, schnelle Impfangebote für den gleichen Personenkreis: Das hat das Land Niedersachsen versprochen. Doch wie sieht es mit der Realität im Landkreis Gifhorn aus? Die Aller-Zeitung hat am Montagvormittag beim Landkreis nachgefragt – es gab bis Redaktionsschluss keine Reaktion.

Thema Impfen gegen Corona an Förder- und Grundschulen sowie in Kitas: Laut Erlass der Landesregierung sollen alle Personen, die in einer Förder- oder Grundschule sowie an einer Kita arbeiten, ein Impfangebot durch das zuständige Impfzentrum erhalten. Eine Idee des Landes: Mobile Impfteams in die Einrichtungen schicken. Personal aus kleineren Einrichtungen könnte in nahegelegene größere Einrichtungen eingeladen werden. So sieht es zumindest der Erlass des Landes vor.

Lehrkräfte stehen seit Ende Februar in der zweiten Prioritätsgruppe

Sinnvoll wäre eine schnelle Impfung der entsprechenden Personengruppe alleine deshalb, weil seit Montag beispielsweise für Grundschüler wieder die Präsenzpflicht im Wechselmodell gilt – bis einschließlich vergangene Woche konnten Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule schicken oder weiter im Homeschooling lassen. Ab kommenden Montag sollen weitere Jahrgänge zur Präsenzpflicht zurückkehren. Mobile Impfteams wurden im Landkreis Gifhorn bereits eingesetzt, um die Bewohner und Bewohnerinnen der 25 Alten- und Pflegeheime im Landkreis zu impfen. Erfahrung wäre also da – und Zeit, wenn auch nur wenig, zur Vorbereitung erster Schritte dürfte es auch gegeben haben, denn: Ende Februar hatte der Bund das Personal an Grundschulen und Kindertagesstätten in der Impfverordnung in die zweite Prioritätsgruppe hochgestuft.

Kostenlose Schnelltests: Keine Antwort vom Landkreis Laut Bund-Länder-Konferenz vom vergangenen Mittwoch sollen Bürgerinnen und Bürger möglichst ab dem 8. März einmal pro Woche die Möglichkeit haben, sich mit einem Schnelltest kostenlos auf Corona testen zu lassen. Ob und wenn ja wo das auch im Landkreis Gifhorn möglich ist, konnte die Kreisverwaltung gestern nicht beantworten. Wir haben auch gefragt, woran es liegt, dass es die kostenlosen Tests möglicherweise noch nicht gibt. Wir haben nach Testkapazitäten, personellen Voraussetzungen und der Bedeutung des Angebots im Kampf gegen die Pandemie gefragt. Und wir wollten wissen, in welchen Fällen Bürgerinnen und Bürger das Angebot wahrnehmen sollen. Und wie es aussieht, wenn man Symptome einer Infektion oder Erkältungskrankheit hat. Bis Redaktionsschluss gab es keine Reaktion auf diese Fragen. In der Nachbarstadt Wolfsburg hat am Montag ein Schnelltestzentrum im dortigen Klinikum eröffnet. Dort können sich Wolfsburgerinnen und Wolfsburger – wie von der Bund-Länder-Konferenz vorgesehen – einmal pro Woche einem kostenlosen Antigen-Schnelltest unterziehen.

Dennoch: Fragen der Aller-Zeitung beispielsweise zum Impfstart an den Grundschulen und Kitas im Landkreis Gifhorn ließ die Verwaltung, die für die Impfabläufe in der Gebietseinheit verantwortlich ist, am Montag unbeantwortet. Ob dem Landkreis zusätzliche Impfdosen zugesagt worden seien oder ob er das Schul- und Kita-Personal aus seinen regulären Zuteilungen bedienen muss, und wie viele Personen überhaupt zur betroffenen Gruppe gehören: Keine Aussage vom Landkreis. Auch nicht dazu, ob die Frauen und Männer, die jetzt an der Reihe sind, in den Einrichtungen von den mobilen Teams aufgesucht werden – oder ob sie sich um einen Termin im Impfzentrum bemühen müssen. Ob im Landkreis Gifhorn auch die Tagesmütter geimpft werden und ab wann und wie das organisiert werden soll – ebenfalls unbeantwortet.

Wie viele Tests muss der Landkreis Gifhorn selbst besorgen?

Die AZ wollte außerdem bereits einige Fragen zum Thema Schnelltests in Schulen beantwortet haben – auch dieses Thema wird nicht erst seit Montag diskutiert. Das Land Niedersachsen will vorerst fünf Millionen Selbsttests zur Verfügung stellen, sie sollen teilweise den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte sollen möglichst mindestens einmal pro Woche einem Schnelltest machen. Dies wird jedoch nicht verpflichtend vorgeschrieben.

Wird Gifhorn von diesen Tests welche abbekommen, oder muss der Landkreis angesichts von landesweit mehr als 840 000 Grundschülern – im Landkreis selbst gibt es mehr als 6 500 – den Großteil der Tests selbst besorgen? Wird das Gesundheitsamt die Lehrkräfte dabei unterstützen, diese Tests vorzunehmen beziehungsweise die Lehrkräfte anleiten? Keine Antwort.

Von Thorsten Behrens