Wie schlau ist Gifhorn? Die AZ lädt noch bis Ostermontag zum Quizzen ein

Gifhorn

Wie schlau ist Gifhorn? Die AZ lädt noch bis Ostermontag, 5. April, zum großen Rätselspaß ein. Der macht nicht nur Freude und sorgt für Kurzweil, sondern bietet auch noch Gewinnchancen – täglich eine, um genau zu sein. So viel sei in einer kleinen Zwischenbilanz verraten: Die Teilnehmerzahlen sind beeindruckend. Die ersten Gewinner aus Gifhorn haben ihren Gutschein auch schon freudestrahlend erhalten.

Mehr als 3600 Rätselfreunde haben schon ihr Glück probiert und getestet, was sie über Gifhorn wissen und wie es um ihr Allgemeinwissen bestellt ist. Jeden Tag gibt’s zehn frische Fragen, und die sind teilweise gar nicht so einfach zu beantworten. Oder hätten Sie’s so ohne weiteres gewusst, nach welchem Herrscher ein Verschlüsselungssystem benannt ist? Da hilft bei manchen Fragen nur: Raten.

Mit 621 Teilnehmern am ersten Quiz-Tag war AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich ausgesprochen zufrieden. Nach neun Tagen waren es dann schon 3 594 Ratefüchse, und bis einschließlich Ostermontag, 5. April, können noch weiter fleißig Rätsel gelöst werden, vielleicht sogar mit der ganzen Familie zusammen. „Die Resonanz ist fantastisch. Ich freue mich, dass wir so viele Gifhornerinnen und Gifhorner damit begeistern können“, so Schernich.

Gemeinsam mit der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und dank der Unterstützung durch die Gifhorner City-Gemeinschaft sorgt die AZ dafür, dass die schlausten Ratefüchse auch etwas gewinnen: Täglich ist ein 100-Euro-Einkaufsgutschein der City-Gemeinschaft im Topf. Dafür heißt es allerdings, zunächst mal alle zehn Fragen korrekt zu beantworten und dann – falls mehrere Teilnehmer alles gewusst haben – Glück bei der Auslosung zu haben.

Eins geht allerdings nicht: Sein Glück an einem Tag mehrmals zu versuchen, so nach dem Motto: Im ersten Anlauf war die Antwort falsch, aber jetzt weiß ich ja die Lösung. Die Technik verhindert, dass jemand sich häufiger als einmal pro Tag auf dem Portal registriert. Und registrieren muss man sich zum Schluss des Spiels, um eine Chance auf den Tagesgewinn zu haben.

Wer also an den Osterfeiertagen Lust hat, ein bisschen zu quizzen, landet entweder unter www.waz-online.de/gfquiz auf der Quizseite oder scannt den QR-Code.

Von der AZ-Redaktion