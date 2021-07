Wie gut ist der Landkreis Gifhorn auf Wetterkatastrophen vorbereitet?

Landkreis Gifhorn

Die Bilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erschüttern ganz Deutschland. In einem Wohnheim für Menschen mit Einschränkungen sind zwölf Menschen ertrunken, insgesamt ist mittlerweile von mehr als 100 Toten die Rede. Das Unwetter hat Existenzen vernichtet. Immer häufiger gibt es auch in der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas Extremwetter – in bedeutend kleinerem Umfang hat auch der Landkreis Gifhorn sie schon mehrfach zu spüren bekommen. Wie gut ist er vorbereitet?

Landrat Dr. Andreas Ebel verweist auf die topografischen Unterschiede zwischen dem Landkreis Gifhorn und den hügelig bis bergigen Gebieten an der Ahr und im Bergischen Land, die jetzt betroffen sind. Auch wenn die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt hätten, dass es im Landkreis Gifhorn vermehrt zu Unwettereinsätzen infolge von Starkregenereignissen oder Stürmen kommt: „Auf Grund dieser Unterschiede sind die Folgen für den Landkreis Gifhorn aber bei Weitem nicht so gravierend.“

Besonders gefährdete Gebietseinheiten haben eigene Hochwasseralarmpläne

Und mit Hilfe des Sonderplans Unwetter sowie eines Hochwasseralarmplans sei der Landkreis auch vorbereitet. Darin ist „die koordinierte Abarbeitung solcher Einsätze geregelt“, erklärt Ebel. „Darüber hinaus ist das Gefahrenpotenzial innerhalb des Landkreises auch sehr unterschiedlich.“ In Folge dessen hätten daher besonders gefährdete Gebietseinheiten im Rahmen der örtlichen Gefahrenabwehr eigene Hochwasseralarmpläne erstellt.

Darüber hinaus verweist der Landrat auf eine Unterstützung durch den Stab Außergewöhnliche Ereignisse des Landkreises Gifhorn bei großflächigen Ereignissen. Im Katastrophenfall sei eine übergeordnete Leitung der Einsätze über den Katastrophenschutzstab und die Technische Einsatzleitung des Landkreises Gifhorn vorgesehen. „Diese Einheiten werden für solche Fälle ständig aus- und fortgebildet“, verweist Ebel auf eine gute Vorbereitung.

Sandsackreserven und eine eigene Sandsackfüllmaschine sind vorhanden

Den örtlichen Feuerwehren stehen außerdem die Züge der Kreisfeuerwehrbereitschaften und das Deutsche Rote Kreuz mit der Wasserrettungsgruppe und der Betreuungseinheit zur Seite. Die Luftretter in der DRK-Wasserwacht Gifhorn halten sich aktuell für einen Einsatz im Südwesten Deutschlands abrufbereit, wie das DRK mitteilt. Der Landkreis verfügt über eine Sandsackfüllmaschine, einzelne Gebietseinheiten ebenso wie der Landkreis selber verfügen über Sandsackreserven, um zügig auf Hochwasser reagieren zu können, wie Ebel berichtet.

Im Zusammenhang mit der Unwetter-Katastrophe im Südwesten Deutschlands wird bereits darüber diskutiert, ob die Menschen rechtzeitig gewarnt worden seien. Im Landkreis Gifhorn erfolgt die Warnung im Großschadens- oder Katastrophenfall laut Ebel auf zwei Wegen: „Einerseits wird eine Warnmeldung über das Modulare Warnsystem des Bundes herausgegeben. Damit werden neben der App NINA auch die Rundfunk- und Fernsehanstalten erreicht und aufgefordert, die Meldungen weiterzuverbreiten.“

Was zu tun ist, wenn eine Warnung per Sirenen erfolgt

Darüber hinaus sei im Kreis Gifhorn das Sirenennetz großflächig vorhanden. „Die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle würde in einem solchen Fall den Warnton ,Bevölkerungswarnung’ – einminütiger auf- und abschwellender Heulton – auslösen.“ Das sei für die Bevölkerung das Signal, einen sicheren Ort aufzusuchen und Fernseh- oder Rundfunkgeräte einzuschalten für weitere Informationen über die Ereignisse und darüber, wie sie sich verhalten soll.

