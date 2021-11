Wie geht Gifhorn um mit der Forderung nach generellem Böllerverbot zu Silvester?

Gifhorn

Immer wieder gibt’s beim Silvester-Feuerwerk Verletzte: Darum haben sich Umweltschutz- und Tierschutzverbände sowie die Gewerkschaft der Polizei inzwischen für ein bundesweites Böllerverbot zum Jahreswechsel ausgesprochen. Eine weitere Überlastung der durch Corona stark geforderten Kliniken soll verhindert werden. Wie steht Gifhorn zu dem Appell?

„Die Stadt Gifhorn hat derzeit kein generelles Verbot von Feuerwerk geplant. Ob das Land Niedersachsen hierzu noch Regelungen erlässt, ist offen“, bezieht Rebecca Koch, Sprecherin der Stadtverwaltung Position. Im vergangenen Jahr habe es eine solche Regelung in der Corona-Verordnung des Landes gegeben, so Koch. „Hierzu erfolgte jedoch eine eindeutige Rechtsprechung, wonach eine solche Einschränkung nicht zulässig ist“, weiß die Sprecherin der Stadt.

Es bleibt ein eingeschränktes Vergnügen

Allerdings darf in Gifhorn nicht an allen Stellen des Stadtgebietes geknallt und geböllert werden – wie auch schon in den Vorjahren gelten Einschränkungen beim Feuerwerksvergnügen. Koch verweist in diesem Zusammenhang auf eine entsprechende Verordnung zum Sprengstoffgesetz. Demnach sei das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen grundsätzlich – auch unabhängig von der aktuellen Pandemie – in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kindergärten, Altenheimen und besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten.

„In unmittelbarer Nähe bedeutet, dass mindestens ein Abstand von 300 Metern einzuhalten ist. Zu den brandempfindlichen Gebäuden gehört jedes Fachwerkhaus“, so Koch. Damit sei ein Feuerwerk im Steinweg und rund um den Steinweg grundsätzlich nicht möglich, da hier mehrere Fachwerkhäuser stünden. „Das betrifft auch die Torstraße und die Celler Straße“, erläutert die Sprecherin der Stadtverwaltung.

Appell der Polizei: Nur legales Feuerwerk verwenden

Gifhorns Polizei ruft bereits jetzt dazu auf, „die gesetzlichen Regelungen zu befolgen“. „Wir werden selbstverständlich kontrollieren, ob sich die Gifhornerinnen und Gifhorner an die Vorgaben halten“, so Polizei-Sprecher Christoph Nowak. Grundsätzlich müsse beim Umgang mit Feuerwerk die Vorsicht walten. „Zudem darf nur legales Feuerwerk verwendet werden, auch Altersbeschränkungen sind einzuhalten – darauf werden wir ein ganz besonderes Auge haben“, so Nowak.

Feuerwerk zu Silvester: Es ist in Gifhorn nicht in allen Teilen des Stadtgebietes erlaubt. Über die Einhaltung der Regeln wacht die Polizei. Quelle: Markus Scholz/dpa

Ein generelles Böllerverbot für Gifhorn muss es nach Auffassung für Gifhorns Feuerwehr nicht geben. „Die bisherige Regelung ist gut und ausreichend“, sagt Stadtbrandmeister Matthias Küllmer. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass die Einwohnerschaft beim Umgang mit Feuerwerk vernünftig und vorsichtig agiere. Laut Küllmer habe es in der Vergangenheit zum Jahreswechsel keine größeren Einsätze gegeben.

Keine Bereitschaft im Gerätehaus

Eine Brandschutz-Bereitschaft, die in der Silvesternacht im Feuerwehrhaus an der Fallerslebener Straße für Einsätze bereitsteht, wird’s auch in diesem Jahr nicht geben. „Das lässt die Corona-Lage nicht zu“, erklärt der Stadtbrandmeister.

Von Uwe Stadtlich