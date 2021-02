Wie der Landkreis Gifhorn Gastgeber für die Special Olympics World Games werden kann

Landkreis Gifhorn

Deutschland wird im Juni 2023 zum ersten Mal Gastgeber der Special Olympics World Games (SOWG), der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Jedes Nationenteam soll vorher von einer Kommune empfangen werden – und die Gastgeber werden noch gesucht. SPD-Bundestagsabgeordneter Hubertus Heil hofft, dass auch im Landkreis Gifhorn eine solche Begegnung stattfindet, und ermuntert die Kommunen, sich zu beteiligen.

Etwa 7 000 Athletinnen und Athleten sowie Unified Partnerinnen und Partner, also Menschen ohne geistige Behinderung, aus mehr als 170 Nationen in 24 Sommer- und zwei Demonstrationssportarten werden in Berlin im sportlichen Wettkampf gegeneinander antreten. „Dort spielt im Juni 2023 die Musik, aber das Orchester kommt aus dem ganzen Land: Das ‚Host Town Program‘ ist ein einzigartiges Projekt, mit dem die internationalen Sportlerinnen und Sportler in Deutschland willkommen geheißen werden“ erklärt Heil. Bevor die Sportler nach Berlin kommen, wird jedes der 170 Nationenteams von einer Kommune in Deutschland empfangen.

Die Gastgeber können den viertägigen Aufenthalt ihrer Besucher frei gestalten

Diese „Host Towns“ gestalten den viertägigen Aufenthalt dabei nach ihren Vorstellungen und lokalen Gegebenheiten: Ein Willkommensfest auf dem Rathausplatz, gemeinsame Sportaktivitäten oder Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten. Das Highlight: Das Special Olympics Feuer zieht auf seinem Weg nach Berlin durch die Host Towns. „Unser Ziel ist es, dass Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sichtbarer in Sport und Gesellschaft werden. Und zwar dort, wo es zählt: in ihrer Heimat. Ich rufe daher jede Kommune im Landkreis Gifhorn dazu auf sich bei diesem einzigartigen Projekt zu beteiligen“, so Hubertus Heil.

Städte, der Landkreis, einzelne Gemeinden oder Samtgemeinden können sich bewerben, ein Zusammenschluss mehrerer Kommunen zu einer Bewerbung ist möglich. Bewerbungen sind bis Ende Oktober online auf der Seite der Special Olympics World Games 2023 möglich: www.berlin2023.org/hosttown.

