Heimat ist das große Thema in der Arbeit von Sabrina Janesch. Vier Romane hat sie bisher geschrieben, auch zu anderen Themen, der fünfte ist in Arbeit. Zum Welttag des Buches verrät die in Gifhorn geborene und jetzt in Münster lebende Schriftstellerin der AZ, worum es in ihrem neuen Buch geht, wie sie arbeitet – und wie sie überhaupt zur Literatur gekommen ist.

Sabrina Janesch: Autorin mit Gifhorner Wurzeln Sabrina Janesch, geboren 1985 in Gifhorn, lebt heute im westfälischen Münster und verbrachte ihre Kindheit zwischen Deutschland und Polen. Von 2004 bis 2009 studierte sie Kreatives Schreiben in Hildesheim, außerdem Polonistik in Krakau. Nach dem Studium reiste sie durch Europa, Asien und Südamerika. Sabrina Janesch arbeitete in Theatern, Museen, war Stadtschreiberin in Danzig/Polen, schrieb für diverse Medien über ihre Reisen und Begegnungen. Für ihre Romane erhielt sie zahlreiche Stipendien und Preise, unter anderem den Mara-Cassens-Preis (2010), den Anna-Seghers-Preis (2011) und 2017 den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis. Ihr Debütroman „Katzenberge“ (2010) erzählt von vergehender Schuld, unheimlicher Heimat und wagemutigen Reisen in die Vergangenheit. Für ihren 2017 erschienenen Roman „Die goldene Stadt“ über das sagenumwobene Machu Picchu in Peru hat sich Sabrina Janesch auf die Spuren des vergessenen Entdeckers begeben und erzählt seine abenteuerliche Geschichte. Derzeit arbeitet sie an ihrem fünften Roman, dessen Vorbereitung sie von Niedersachsen bis nach Zentralasien geführt hat. Außerdem ist von ihr erschienen „Ambra“ (2012) sowie „Tango für einen Hund“ (2014).

An der Wand ihres Büros hängt eine Magnettafel mit Notizen. Büromöbel stehen herum und warten darauf, aufgebaut zu werden. Sabrina Janesch bezieht gerade ihr neues Büro. „Vor Corona hatte ich meinen eigenen Raum bei uns im Haus, dann musste mein Mann teilweise ins Homeoffice. Da ist es schwer, sich zu konzentrieren, wenn wir beide gleichzeitig arbeiten. Ich brauche die Möglichkeit, die Tür zu schließen, um in meine Fiktionen abzutauchen“, erzählt die 36-Jährige. Deshalb richtet sie sich gerade in einem anderen Raum ein. Ein zweites kleines Büro nutzt sie zudem in dem Haus, in dem auch die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff vor rund 200 Jahren lebte und arbeitete.

Das erste Werk: „Katzenberge“. Quelle: Archiv

Die Tür hinter sich zu schließen ist nur ein Punkt im Arbeitsalltag von Sabrina Janesch. „Der muss strukturiert sein. Regelmäßiges Arbeiten, gute Planung – als Schriftstellerin braucht man einen langen Atem“, sagt sie. Ein Bürojob eben, bei dem man bei der Stange bleiben müsse, bei dem aber nicht der Schreibprozess der schwierigste Teil sei, sondern die Gespräche mit Verleger und Lektoren, wenn das Buch fertig ist. Aber es gebe auch „tief kreative Phasen.“

Zur guten Planung gehört die Magnettafel. Dort hängen die Dokumente, auf denen sie die Handlung ihrer aktuellen Arbeit komponiert. „So habe ich den Spannungsbogen im Blick, die Zeitleiste, wann etwas passiert.“ Wenn die Handlung steht, beginnt sie mit dem Schreiben – nicht umgekehrt. Obwohl die Geschichten auch bei Janesch dynamisch sind, sich während des zu Papier Bringens entwickeln können. „Dann kann es passieren, dass ich 20 oder 30 Seiten neu schreiben muss, weil das nicht mehr passt.“ Geschrieben wird die Geschichte übrigens am Computer, die Notizen werden handschriftlich in ein Buch eingetragen.

Recherche in der Ruinenstadt Machu Picchu

Der aktuelle Roman: „Die goldene Stadt“. Quelle: Archiv

Dort stehen sie zum Teil lange, bevor sie verwendet werden. Für ihren vierten Roman „Die goldene Stadt“ – eine Geschichte über den Entdecker der Ruinenstadt Machu Picchu in den Anden und die Inka – hat sie ein Jahr recherchiert, ist nach Peru geflogen, hat Informationen gesammelt und Fotos gemacht, sich eingelesen. „Die Orte zu sehen, über die ich erzählen will, hilft mir, sie sinnlich zu schildern.“ Geschrieben hat sie an den mehr als 500 Seiten von „Die goldene Stadt“ dann rund zwei Jahre, ihr Mann war ihr erster Kritiker. „Er ist immer nah dran an meinen Arbeiten. Das trägt auch zur persönlichen Nähe bei.“ An ihrem Erstling „Katzenberge“ schrieb sie weniger als ein Jahr: „Die Geschichte meines ersten Romans berührt die meiner Familie stark. Das hatte ich gut im Kopf“, sagt sie dazu. Und: Jedes Buch sei anders, brauche andere Zeiträume.

Eine Phase, als wenn man frisch verliebt ist

Zweites Buch: „Ambra“. Quelle: Archiv

Vor allem das Einlesen fasziniert sie an der Vorbereitung einer Geschichte: „Das ist vergleichbar mit einer Phase, in der man frisch verliebt ist.“ Frisch verliebt in das Thema, auch wenn es sie schon eine Weile begleitet. Und das sollte es auch: „Wenn es schon länger da ist, ist das gut, weil es dann richtig ist, es sich verfestigt.“ Sonst müsse man suchen, wenn das vorige Buch fertig ist. „Dann kann kurzfristig etwas verlockend wirken, was aber bei näherer Prüfung dieser nicht stand hält. Das muss passen, weil es mich jahrelang begleitet, von der Recherche über den Schreibprozess bis hin zu Lesungen, wenn das Buch fertig ist.“ Und noch aus einem anderen Grund sei es gut, noch während der Arbeit an einem Buch bereits das Thema für das nächste zu haben: „Es hilft über das Trennungsgefühl hinweg, wenn eine Geschichte endet. Das ist, als wenn man ein 18-jähriges Kind in die Welt entlässt.

Aktuell arbeitet Sabrina Janesch an ihrem fünften Roman. „Ich stehe noch am Anfang“, verrät sie – und dass sie bereits jetzt ein oder zwei neue Themen für die Zeit nach diesem Roman hat. Wieder ist das Thema Heimat – wie bei „Katzenberge“ oder „Tango für einen Hund“, ihrem dritten Buch, – ein wichtiger Aspekt der aktuellen Geschichte. „Das hat mich immer umgetrieben.“ Gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie, seit deren Beginn sie nicht mehr in Gifhorn war. „In meinen Gedanken und beim Schreiben kehre ich zu diesen Orten zurück“, gesteht Janesch.

Welttag des Buches: Das steckt dahinter und diese Aktionen gibt es Der Welttag des Buches geht zurück auf die katalonische Tradition, am 23. April, dem Namenstag des Volksheiligen St. Georg, Rosen und Bücher zu verschenken. 1995 richtete die UNESCO den Tag als weltweiten Aktionstag ein. Seither gibt es auch in Deutschland am 23. April zahlreiche Veranstaltungen rund ums Lesen und ums Buch – normalerweise. Im vergangenen Jahr wurden alle Aktionen wegen Corona auf den Weltkindertag im September verlegt. In diesem Jahr gibt es wegen der Pandemie keine Veranstaltungen in Schulen, Büchereien oder Buchhandlungen – auch nicht im Landkreis Gifhorn. Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“, die es seit 1997 gibt, findet allerdings auch 2021 statt. Kinder der 4. und 5. Klassen sowie aus Förderschul- und Übergangsklassen können ihr persönliches Exemplar des extra für den Welttag des Buches 2021 verfassten Comicromans „Biber undercover“ in einer von rund 3500 Buchhandlungen in Empfang nehmen – Klassen aus 15 Schulen im Landkreis Gifhorn nehmen in diesem Jahr teil. Auf der Website www.welttag-des-buches.de sind zudem eine kleine Video-Lesung und weitere Videoclips rund um das Thema „Wie entsteht ein Buch und wie kommt es zu seinen Lesern und Leserinnen?“ zu finden. Zwischen dem 23. April und dem Start der Sommerferien überraschen zahlreiche Zusteller und Zustellerinnen der Deutschen Post Kunden und Kundinnen mit einem kostenfreien Buchgeschenk. Ziel ist es, in verschiedensten Haushalten Lesefreude zu vermitteln und zur Beteiligung am Welttag des Buches anzuregen. Informationen zu Aktionen am eigenen Wohnort gibt es per E-Mail an pressestelle.duesseldorf@dpdhl.com. Übrigens: Wer nicht so sehr auf Bücher steht – am 23. April wird auch der Tag des deutschen Bieres begangen.

Zurück an den Ort, an dem alles begann. In Gifhorn besuchte sie die Albert-Schweitzer-Grundschule. „Damals hatte ich schon den Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Ich habe viel gelesen und hatte Freude daran, Aufsätze und Märchen zu verfassen. Über Astrid Lindgren bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass Schreiben ein Beruf sein kann.“

Thema Heimat: Der dritte Roman „Tango für einen Hund“. Quelle: Archiv

Vor dem Abitur erfuhr Sabrina Janesch, dass kreatives Schreiben studiert werden kann – ein entsprechendes Studium in Hildesheim folgte. „Schriftstellerei ist ein Beruf“, sagt sie mit Blick auf ihren Arbeitsalltag und die Tatsache, dass sie mit ihren Romanen auch Geld verdient. Aber Schriftstellerei ist auch eine Berufung, der sie seit Kindesbeinen gefolgt ist – und auch noch lange folgen will. „Mich erschreckt die Vorstellung, regulär in Rente zu gehen wie andere Arbeitnehmer und dann einfach den Stift fallen zu lassen. Dafür verbinde ich das Schreiben zu sehr mit meiner eigenen Identität.“

