Wie Kästorf trotz Corona Erntefest feiert

Kästorf

Klein, aber fein, so könnte man das Motto des Erntefestes in Kästorf umschreiben. Aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie hatte der Ortsrat als Ausrichter des traditionsreichen Festes im Gifhorner Norden beschlossen, es dieses Mal nur als „kleines Erntefest“ zu feiern. Doch das bescherte den Bürgern trotzdem ein schönes Erlebnis. Denn der bunte Festumzug als Kern der Veranstaltung konnte stattfinden. Die sonst übliche Geselligkeit kam dafür etwas kürzer.

Ortsbürgermeister Jürgen Völke erläuterte, man habe leider auf die Festmeile am Dorfgemeinschaftshaus verzichten müssen bei den Planungen. Daher gebe es dieses Mal unter anderem nicht die große Kaffeetafel und das Kinderprogramm dort. „Zudem ist die Bundeswehr auch gerade dort, was wir aber zum Zeitpunkt der Planungen nicht wissen konnten“, sagte er.

Ein etwas kleinerer Umzug mit etwas längerer Strecke

Ebenfalls verzichtet habe man auf den Zwischenstopp des Umzugs am Mittelfeld. Auch dabei sei die Sorge vor zu großen Menschenansammlungen auf engem Raum ausschlaggebend gewesen. „Dafür haben wir aber den Festumzug mit einer etwas umfangreicheren Strecke dieses Mal länger gemacht“, so der Bürgermeister.

Waren zu Spitzenzeiten wie dem Jubiläum des Erntefestes auch schon mal 30 Festwagen dabei und sonst zumeist um die 20, so fiel die Umzuglänge gemäß dem Motto Kleines Erntefest mit zwischen 15 und 20 Wagen dieses Mal etwas kürzer aus. Das Engagement der Vereine, Verbände und Gruppen aus dem Ortsteil war trotzdem wieder groß. Allein die Feuerwehr war zum Beispiel mit drei Wagen dabei.

Die Kreativität bei der Gestaltung der Festwagen war beeindruckend

Und auch die Kreativität beim Schmuck und der Gestaltung der Festwagen war wieder gewohnt beeindruckend. Es war einmal mehr ein buntes Spektakel, als sich der Festzug durch Kästorf vom Schützenplatz in Bewegung setzte. Auf dem Schützenplatz hatte zuvor der traditionelle Open-Air-Gottesdienst zum Erntedank stattgefunden. Unterwegs am Wegesrand hatten die Bürger zudem die Gelegenheit, in kleinem Kreise den Umzug zu verfolgen.

Ebenfalls möglich war es, eine weitere Tradition des Erntefestes zu pflegen. Die jungen Landfrauen hatten wieder einmal eine sehr schöne Erntekrone gebunden für das Kästorfer Erntefest. „Auch daher mussten wir frühzeitig genug entscheiden, ob und wie das Erntefest dieses Mal stattfindet“, sagte Völke. Denn für eine Erntekrone müsse natürlich auch bei der Ernte das entsprechende Material zurückgelegt werden.

Von Chris Niebuhr