Wie Gifhorns Innenstadt attraktiver werden könnte

„Attraktive Innenstadt – Einkaufsmeile gestalten“: Mit diesem Thema startete der CDU-Stadtverband in seine neue Veranstaltungsreihe Gifhorn im Gespräch. Die Premiere leiteten Udo von Ey (City Gemeinschaft) und Armin Schega-Emmerich ( Dehoga) mit Statements ein. Es folgte eine von der Vorsitzenden Ingrid Pahlmann moderierte Diskussion mit rund 40 Zuhörern.

Man wolle zu verschiedenen Themen, die Gifhorn bewegen, ins Gespräch kommen, so Pahlmann. Mit der Suche nach Wegen, um die Innenstadt aufzuwerten, habe man ein „brandaktuelles“ Thema gefunden. „Zwar sind viele Probleme nicht erst seit Corona bekannt“, aber die Pandemie habe die Krise der deutschen Innenstädte – geprägt durch „hohe Mieten und Leerstände“ – noch verstärkt, sagte Pahlmann.

Der Strukturwandel treibt dunkle Wolken auch über Gifhorns Einzelhandel

Udo von Ey sagte, dass man in Gifhorn grundsätzlich noch eine „sehr attraktive Innenstadt in zentraler Lage“ habe. Im „schönen Mix“ aus alten und neuen Gebäuden fänden sich traditionsreiche, inhabergeführte Geschäfte ebenso wie große Filialisten. Und: „Die Kaufkraft liegt bei uns deutlich überm Durchschnitt.“ Ist also alles im grünen Bereich? Keineswegs. „Auch über Gifhorn schweben dunkle Wolken“, die der Strukturwandel mit sich bringe. Hierbei verwies von Ey vordringlich auf den Onlinehandel.

Auch habe die „sehr lange, im Grunde viel zu lange“ und schon wenigstens 40 Jahre alte Fußgängerzone „ihren Zenit längst überschritten“. Mittel- und langfristig brauche es mehr als „ein paar neue Mülltonnen und Fahrradständer“, um die Innenstadt attraktiv zu halten. Zumal nach Geschäftsaufgaben oft nur „Ein-Euro-Shops oder Handyläden“ nachrückten. Die trügen leider wenig zur Attraktivität bei. Je weniger attraktiv die Innenstadt sei, umso eher komme es zu weiteren Geschäftsaufgaben – „ein Teufelskreis“, sagte von Ey.

Der Lebensmittelhandel in der Innenstadt kommt gut an

Armin Schega-Emmerich schlug vor, im ehemaligen Ratsweinkeller das Tourismusbüro unterzubringen. Gastronomisch sei die Innenstadt vielfältig aufgestellt. Zudem nähmen viele Hotelgäste sehr positiv auf, dass sich mit Edeka endlich ein Lebensmittelhandel in der Innenstadt niedergelassen habe. Die Verkehrsanbindung an die Bundesstraßen 4 und 188 sei ebenfalls als gut zu bewerten: „In Gifhorn erreicht man die Innenstadt in drei Minuten. Woanders sind es schon mal 30“, sagte Schega-Emmerich.

Verbessern könnte man die Zusammenarbeit mit Gifhorns größter Attraktion: dem Mühlenmuseum. Dort stünden täglich 50 bis 150 Autos auf dem Parkplatz. Aber kaum ein Museumsbesucher steuere die Fußgängerzone an. Die einzige Infotafel am Museum „stammt wohl noch aus der Kaiserzeit“, sagte Schega-Emmerich, sie preise den längst verlandeten Heidesee nach wie vor als Ausflugsziel zum Tretbootfahren an. Intensivieren sollte man Aktionen wie Evening-Shopping und verkaufsoffene Sonntage. Und: „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mehr Kinder in die Innenstadt bekommen“, wies er auf eine oft vernachlässigte Zielgruppe hin.

Stadtplaner haben bereits vier Entwürfe erstellt

Solche Ideen möchte von Ey möglichst in einem professionellen „Masterplan“ bündeln. Dafür müsse die Politik finanzielle Mittel freigeben. „Aber nicht erst in fünf Jahren“, sagte er. Und ebenso wichtig: „Der Plan muss umgesetzt werden. In der Schublade nützt er uns nichts.“ Schega-Emmerich sagte zu, „gern an der Zukunft Gifhorns mitzuplanen.“ Bürgermeister Matthias Nerlich erklärte derweil, dass Stadtplaner bereits vier Entwürfe erstellt hätten, zu denen man schon bald das Feedback aller Akteure in der Fußgängerzone einholen wolle.

Von Ron Niebuhr