Gifhorn

Gute Ideen gesucht: Elf von 13 Gebäuden auf dem ehemaligen BGS-Gelände am Wilscher Weg sind noch ungenutzt. Die Stadt hatte das Areal Ende 2013 erworben. Weil der Landkreis Gifhorn seine Förderschule Geistige Entwicklung lieber in Meinersen aufbauen will, muss sich die Stadt Gifhorn auf Alternativen konzentrieren.

Bunt gerahmte Fenster frischen an einem Klinkerbau den Kasernencharme auf. Ein Außenspielgelände mit Rutsche ist davor, ein paar Autos parken tagsüber entlang der Betonplattenstraße. Es ist die Kindertagesstätte Spatzennest. Zuweilen ist auch am Lagergebäude gleich links neben der Zufahrt etwas Leben, wenn die Polizei dort Pedelecs registriert. In zwei Gebäuden direkt am Wilscher Weg und außerhalb des eingezäunten Areals leben Geflüchtete. An den übrigen Gebäuden im eingezäunten Areal herrscht Stille. Durch die Fenster im Erdgeschoss eines Gebäudes sind Bücherkisten des Lions Clubs und gestapelte Möbel zu erkennen.

Kindertagesstätte Spatzennest: Die Einrichtung nutzt eines von 13 Gebäuden auf dem ehemaligen BGS-Areal, das die Stadt Gifhorn zum Jahreswechsel 2013/14 gekauft hat. Quelle: Michael Franke Archiv

Während der Sanierung der Flutmulde hat die Stadt nach Angaben ihrer Sprecherin Annette Siemer auch Sportgeräte untergestellt, ebenso Gerätschaften der Feuerwehr. Doch das ist wohl nicht das, was sich die Stadt unter einem Konzept vorgestellt hat, als sie im Dezember 2013 feierlich den symbolischen Schlüssel von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übernahm. „Wir haben nach wie vor keinen Plan, was wir damit machen“, sagte Bürgermeister Matthias Nerlich damals. „Aber wir haben das Gelände jetzt und können uns nun in Ruhe dran setzen, ein Konzept zu überlegen.“

Fahrrad-Registrierung: Die Polizei veranstaltet ihre Aktionen gern auf dem einstigen BGS-Areal am Wilscher Weg. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Acht Jahre später winkt der Kreistag ab. Meinersens Gajenberg schlägt den alten BGS-Komplex als Standort für eine Förderschule Geistige Entwicklung. Die Stadt, die nach Angaben Siemers einer Anfrage des Landkreises um einen Standortortvorschlag nachgekommen war, gibt sich wenig eingeschnappt, nur zweiter Sieger zu sein. „Was die Entwicklung des Geländes anbelangt, sehen wir eine Schule nicht als zwingende Notwendigkeit“, so Siemer. „Unser Ziel ist es, mit der Entwicklung des BGS-Geländes die Stadtentwicklung entscheidend voranzubringen. Wir beschäftigen uns bereits mit den Planungen dazu.“

Ist eine private Chiropraktoren-Hochschule möglich?

Auch wenn das Wissenschaftsministerium kürzlich einem Chiropraktoren-Studiengang wenig Aussichten eingeräumt hat, hat die Politik das Thema noch nicht zu den Akten gelegt. Das Land habe nur eine öffentliche Hochschule dafür ausgeschlossen, so Thomas Reuter (CDU). Eine private Einrichtung sei damit noch nicht aus dem Rennen.

Schlüsselübergabe: 2013 übernahm die Stadt Gifhorn das alte BGS-Gelände am Wilscher Weg. Quelle: Michael Uhmeyer Archiv

Altes BGS-Gelände: Keine Angaben zu Kosten Über den Kaufpreis des alten BGS-Areals haben Stadt Gifhorn und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben seinerzeit Stillschweigen vereinbart. Unter „Grundstücksmanagement allgemein“ für den Fachbereich Bauverwaltung verzeichnet der städtische Haushalt 2014 immerhin einen Ansatz in Höhe von 450.000 Euro für Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Wie viel davon auf das alte BGS-Areal entfallen, wird daraus nicht klar. Für 2013 stehen an der Stelle noch 186.000 Euro, für 2012 rund 640.000 Euro. Auch bei den laufenden Kosten zur Unterhaltung hält sich die Stadt mit konkreten Zahlen zurück. „Neben der zu entrichtenden Grundsteuer fallen im Wesentlichen Hausmeisterstunden für Kontrollgänge, Außenanlagenpflege (in sehr reduziertem Umfang) und entsprechende Kosten für den Stromverbrauch an“, antwortet Stadtsprecherin Annette Siemer schriftlich auf eine entsprechende AZ-Anfrage. Wasser und Wärme gebe es in den leerstehenden Gebäuden nicht, Licht dagegen schon. Für sie seien bei Bauunterhaltung keine Ausgaben vorgesehen. Ein Sanierungsbedarf sei mangels Anlass noch nicht ermittelt worden.

„Ich würde das erstmal nicht abschreiben.“ Auch Nicole Wockenfuß (Bündnis 90/Die Grünen) sieht noch Potenzial für einen Campus. Sie kann sich am Wilscher Weg auch Berufsfachschulen anderer Art für die boomende Gesundheitsbranche vorstellen. Pflege, Physiotherapie und Co.: „Da ist ein großes Potenzial.“ Neben der Kita könnte das Areal auch Standort einer weiteren Grundschule sein, weil im Einzugsbereich viele junge Familien wohnten. Eine Arztpraxis würde dort auch ein gutes Bild abgeben.

Politik will ein Auszubildenden-Wohnheim auf dem BGS-Areal

Gifhorns städtische GroKo denkt auch in einem anderen Punkt an den Nachwuchs in Gesundheits- und anderen Berufen. „Junge Leute, die hier in Gifhorn eine Ausbildung machen wollen, haben Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden“, sagt Gunter Wachholz (SPD). Deshalb sprechen er und sein Co-Gruppenchef Reuter von einem Auszubildenden-Wohnheim als geeignete Nutzung auf dem Areal. Die Arbeitsgruppe Stadtentwicklung werde sich damit befassen.

Sozialer Wohnungsbau am Wilscher Weg in Gifhorn möglich?

Wegen der Nähe zum Fliegerstützpunkt sei Wohnraumnutzung nicht möglich, hieß es 2013 bei der Vertragsunterzeichnung. Doch ein Azubi-Wohnheim stelle kein dauerhaftes Wohnen dar und sei damit ausgenommen, sagen Reuter und Wachholz. Der SPD-Mann hält an der Stelle Wohnen grundsätzlich für überlegenswert, gerade was bezahlbaren, beziehungsweise sozialen Wohnraum angeht. „Das muss man nochmal überprüfen.“