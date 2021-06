Wie Gastronomen im Landkreis Gifhorn regionale Produkte von „Südheide genießen“ nutzen können

Gifhorn

Auf Einladung der Vermarktungsgemeinschaft „Südheide genießen“ und des Dehoga-Kreisverbandes Gifhorn fand kürzlich eine Videokonferenz zum Thema: „Regionale Produkte in der Gastronomie“ statt. Dabei wurde der digitale B2B-Marktplatz von „Südheide genießen“ vorgestellt, auf dem gewerbliche Kunden regionale Produkte von unterschiedlichen Erzeugern erwerben können. Und die Teilnehmer diskutierten darüber, wie Erzeuger und Gastronomen noch besser zusammenarbeiten können, um die Region auf den Teller zu bekommen.

Welche Hindernisse gibt es für die Nutzung regionaler Produkte in der Gastronomie und wie können diese aus dem Weg geräumt werden? Welche Wünsche und Anregungen hat die Gastronomie? Dehoga-Kreisvorsitzender Armin Schega-Emmerich zählte dabei eine Reihe von Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, bevor die Belieferung mit regionalen Produkten von verschiedenen Erzeugern erfolgen kann. Auch Stefan Gerhardt, der mit seiner Frau Marion die Schulmensen in Braunschweig und der Sassenburg betreibt und mehrfach ausgezeichnet wurde, konnte wertvolle Tipps für die Zusammenarbeit mit Erzeugern geben. Für Gastronomin Imke Wolter von der Lübbener Tenne war das die große und einmalige Chance des Gastgewerbes, nach Rückgang der Pandemie mit den Erzeugern zusammen zu arbeiten und landwirtschaftlicher Produkte einschließlich Fleischwaren zu beziehen.

Bei Belieferung von Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie lassen sich Synergien nutzen

Geschäftsführerin von „Südheide genießen“: Dr. Rebekka Schütte Quelle: Siegfried Glasow

Dr. Rebekka Schütte, Geschäftsführerin des Vermarktungsverbandes, lieferte weitere Anhaltspunkte für eine künftige Zusammenarbeit: „Für die Gastronomie sind verlässliche Liefertage und Mengen unerlässlich. Hier können auch gerne langfristige Lieferbeziehungen aufgebaut werden.“ Bei der Belieferung von sowohl Gemeinschaftsverpflegung als auch Gastronomie entstünden Synergien, da in der Gemeinschaftsverpflegung die edlen Teile nicht gebraucht würden, welche dann an die normale Gastronomie gehen, Stichwort: Verwertung des ganzen Tieres.

„Insgesamt wird immer weniger Fleisch in der Gemeinschaftsverpflegung gebraucht“, stellte Dr. Rebekka Schütte fest. Eine komplette Umstellung der Gastronomie auf regionale Produkte werde von keinem erwartet, „aber gemeinsam können wir einen Schritt nach dem anderen gehen“. Wichtig sei in erster Linie ein transparenter Umgang mit der Herkunft der Lebensmittel, um so dem Endkunden die Entscheidung zu überlassen. Als ersten Schritt schlug sie vor, dass interessierte Gastronomen ein „Südheide genießen“-Gericht auf die Karte setzen.

Wild aus heimischen Wäldern gehört auch zu den regionalen Produkten

Eine Lanze für die Jägerschaft brach hier der Schirmherr von „Südheide genießen“, Landrat Dr. Andreas Ebel, selbst Jäger. Er brachte das in der Gastronomie verarbeitete Wild aus heimischen Wäldern ins Gespräch und sprach sich für eine engere Zusammenarbeit mit den Jägern aus. Der Vorschlag wurde auch vom Dehoga-Kreisverband Gifhorn gern angenommen.

Bereits am 21. Juli soll dann die erste Präsenzveranstaltung zu diesem Thema stattfinden, um die Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und Gastgewerbe zu vertiefen.

Von Siegfried Glasow