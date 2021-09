Wie Abi Wallensteins Konzert im Gifhorner Kultbahnhof zur Party wurde

Gifhorn

Beinahe war es wie früher einmal: Die Hamburger Blueslegende Abi Wallenstein mit der Begleitband Blues Culture trat am Donnerstagabend im Saal des Gifhorner Kultbahnhofs auf und wurde maskenlos von beinahe 100 Zuschauern kräftig gefeiert.

Das neue Konzept des Kultbahnhofs seit Donnerstag: Nur geimpfte und genesene Personen dürfen an Konzerten teilnehmen, Personal und Bandmitglieder werden genauso darauf kontrolliert wie Besucher. Diese dürfen dann maskenlos miteinander feiern, wie sie es früher vor der großen Pandemie getan haben. „Blues mit Maske ist ganz großer Mist“, findet Kultbahnhof-Mitinhaber Volker Schlag, „Deshalb haben wir für uns die neue 2G-Einschränkung beschlossen. Und dass ich mir dafür im Vorfeld ganz schlimme Anfeindungen habe anhören müssen, ist mir eigentlich auch egal.“ Allerdings durften weniger Tickets ausgegeben werden als früher: Mit rund 100 statt früher beinahe 200 Zuschauern galt das Konzert als restlos ausverkauft.

„Ohne Maske hier zu feiern und ausgelassen zu sein ist toll“

Im Publikum war die Stimmung positiv: „Die 2G-Regelung muss wohl sein im Moment“, meinten Axel und Cornelia Drexhage aus Hillerse. „Aber ohne Maske hier zu feiern und ausgelassen zu sein ist toll, endlich mal wieder.“ Auch Uwe und Sabine Baumunk sind Unterstützer des neuen Konzepts: „Sich impfen zu lassen, war absolut die richtige Entscheidung, die Impfung gibt einem ein Stück Normalität zurück.“ Von Abi Wallenstein ist Uwe Baumunk schon seit Mitte der 80-er Jahre großer Fan: „Ich habe unzählige Konzerte von ihm gesehen, er ist ein genialer Musiker, und es ist so schön, heute mal wieder ordentlich was auf die Ohren zu kriegen.“

„Es ist wie ein Traum, der nun endlich wahr wird“, sagte Wallenstein eingangs auf der Bühne, „Wir sind wieder in Gifhorn.“ Über drei Stunden lang gaben die drei Musiker Abi Wallenstein (Gesang und Gitarre), Steve Baker (Mundharmonika) und Martin Röttger (Schlagzeug) auf der Bühne alles: Melancholische Blues-Balladen wechselten sich ab mit schnellem, rhythmischem Blues-Rock sowie Boogie Woogie und brachten das Publikum zum Tanzen. Minutenlange Mundharmonika-Soli von Ausnahme-Talent Baker ernteten begeisterten Applaus, und auch die Drums-Soli von Röttger kamen gut an.

Das Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht

Sympathisch und gut gelaunt präsentierten die drei Musiker ihre Show, und da im Rahmen des 2-G-Konzeptes auch das Mitsingen ausdrücklich erlaubt und erwünscht war, animierte Wallenstein seine Zuschauer immer wieder dazu, nicht nur zuzuschauen, sondern aktiv mitzumachen. Auch seinen gewohnten Gang durch die Zuschauer ließ der publikumsnahe Blues-Künstler sich nicht nehmen.

Es gab viele Songs aus der über 50-jährigen Bühnenkarriere Wallensteins sowie einige Cover-Songs anderer berühmter Blues-Künstler. Als Zugabe gab es einen unerwarteten musikalischen Richtungswechsel: ein Medley aus „Kiss“ von Prince und „Satisfaction“ von den Rolling Stones, interpretiert von Wallensteins unverkennbar heiserer Blues-Stimme und garniert mit genialen Soli von Baker und Röttger.

Das erste Mal seit langer Zeit, dass die Künstler die Gesichter des Publikums sehen konnten

Seit dem ersten Lockdown im März 2020 war es für die drei Musiker am Donnerstag erst das zweite Mal, dass sie in dieser Formation gemeinsam auf einer Bühne standen. Und zum allerersten Mal seitdem vor einem maskenlosen Publikum: „Wenn wir in den vergangenen eineinhalb Jahren mal Auftritte hatten, waren wir natürlich immer ohne Maske“, erklärte Baker, „Mundharmonika spielen und singen geht mit Maske halt nicht. Aber für uns war es das erste Mal seit langer Zeit, dass wir unser Publikum auch so richtig gesehen haben. Ich persönlich unterstütze das 2G-Konzept voll und ganz.“

Von Maren Kiesbye