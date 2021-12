Gifhorn

Weiße Weihnachten steht auf vielen Wunschlisten. Doch ob dieser Wunsch erfüllt wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Grund ist eine sogenannte Luftmassengrenze. Die zieht sich an den Feiertagen einmal quer durch Deutschland. Nur wo, das ist noch nicht ganz klar. Die Lage beeinflusst aber das Festtagswetter auch im Landkreis Gifhorn, erklärt Ben Weber.

Er sagt jede Woche das Wochenendwetter für die AZ voraus – und wagt diesmal die Prognose für das Weihnachtsfest. Nicht ganz einfach, gibt er zu: „Die generelle Lage ist, dass der Landkreis unter einem Tiefdruckgebiet liegt. Vor allem ab dem 23. Dezember kommt warme, feuchte Luft aus Südwesten, ab Heiligabend dann Kaltluft aus Skandinavien. Wenn beides aufeinander trifft, wird es spannend. Dann bildet sich eine Luftmassengrenze.“ Das bedeutet, grob gesagt, im Norden wird es kalt und im Süden eher feucht-warm.

Doch warum ist diese Luftmassengrenze so spannend? „Weil noch nicht ganz klar ist, wo sie verläuft. Das ist aber wichtig, um sagen zu können, ob es im Landkreis Gifhorn eher kalt wird, womit die Chancen auf Schnee steigen, oder ob es eher feucht-warm wird. Auf jeden Fall bekommen wir eine ordentliche Menge Niederschlag“, erklärt Ben Weber.

Etwa zwei Dutzend verschiedene Wettermodelle gibt es für Zentraleuropa, die mit unterschiedlichen Rechenweisen das Wetter berechnen. Wettermodelle seien übrigens nicht mit Wetterapps zu verwechseln, betont er. „Wetterapps nutzen für ihre Vorhersagen ebenfalls diese Modelle – die meisten allerdings nur eines.“ Er selbst nutze für seine Vorhersagen alle öffentlich verfügbaren Wettermodelle – rund ein Dutzend. Aus all deren Berechnungen visualisiert er dann die Wetterlage und interpretiert sie. Das kann zeitaufwändig sein, je nachdem, wie genau die Vorhersage werden soll. Für die aktuelle Vorhersage für die vier Tage vom 23. bis zum 26. Dezember hat er eine Stunde benötigt.

So könnte das Wetter zu Weihnachten werden

Mit dem Niederschlag geht es bereits am Donnerstag, 23. Dezember, los, sagt Ben Weber. Und zwar nachmittags, wenn es noch kalt ist. Zwar wird es nachts dann wärmer, aber: Fällt der warme Regen auf den kalten Boden, kann es stellenweise Glatteis geben, warnt er. Autofahrer sollten also aufpassen, wenn sie bereits in der Nacht zu Heiligabend ihren Weihnachtsbesuch starten.

An Heiligabend wird es laut Ben Weber überwiegend bewölkt. „Den ganzen Tag über gibt es etwas Regen und nur ein oder zwei Sonnenstrahlen.“ Nachts gibt es Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, morgens werden es vier Grad Celsius, tagsüber bis zu acht Grad.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Ben Weber ist 18 Jahre alt und noch bis Februar Schüler. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Für Samstag, 25. Dezember, spielt dann schon das derzeit noch nicht ganz klare Verhalten der Luftmassengrenze eine Rolle. „Da gibt es zwei Optionen für den Landkreis. Es wird kalt bei um die null Grad, wenn Gifhorn auf der nördlichen Seite der Grenze liegt. Dann kann es Schnee oder Schneeregen geben. Liegt Gifhorn südlich, sind fünf bis neun Grad drin – und es gibt Regen.“

Bleibt noch Sonntag, 26. Dezember. Da sieht das Wetter ähnlich aus wie am Vortag, sagt Ben Weber – nach jetzigem Stand. „Je weiter in die Zukunft die Vorhersage reicht, desto unsicherer wird es. Zu Weihnachten verstärkt sich diese generelle Unsicherheit noch einmal durch die Sache mit der Luftmassengrenze.“

Von Thorsten Behrens