Trockener April: Darum wollen Landwirte endlich Regen

Für die einen ist es Genuss, für die anderen Verdruss: Während Ausflügler sich an den sonnigen Tagen erfreuen, schmeißen die ersten Landwirte schon die Beregner an. In der Tat hat es im April noch nicht nennenswert geregnet, die Landwirtschaftskammer in Gifhorn spricht sogar von null Millimetern. Sie sieht es aber noch nicht als dramatisch an – dank des ersten Quartals.

„Wir haben noch nicht einmal Mai, und die Landwirte müssen schon beregnen“, sagt Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Kreislandvolks. Die Natur ist ihm zufolge schon drei Wochen im Voraus. Die Wälder würden schon grün, und der Raps stehe hier und da in Blüte. Außerdem bringen die Landwirte gerade Nährstoffe auf die Böden auf. Und diese bräuchten Regen, um in den Boden und damit in die Pflanze zu gelangen. Dringend. Deshalb laufe hier und da schon die Beregnung.

Drei Wochen zu früh: Der Raps blühte in diesem Jahr schon Anfang April. Quelle: Sebastian Preuß

Jan Bokelmann vom Fachverband Feldberegnung warnt vor Panikattacken, kann aber die Nervosität der Kollegen nachvollziehen. „Wenn wir die vergangenen beiden Jahre betrachten, sind wir sehr sensibel.“ Doch in den vergangenen Monaten habe es genug geregnet.

Das bestätigt Rüdiger Fricke von der Landwirtschaftskammer in Gifhorn, die dort eine Wetterstation betreibt. Im ersten Quartal dieses Jahres habe es 180 Millimeter Niederschlag gegeben. „Das langjährige Mittel liegt bei 140 Millimetern.“ Auf den guten Böden sei deshalb noch „alles im grünen Bereich“, bei den leichten dagegen sehe es schon schlechter aus. Der April liege bislang bei null, normal wären am Monatsende 40 Millimeter Niederschlag.

Raps und Wintergerste brauchen Wasser

Bokelmann sieht aktuell hohen Wasserbedarf beim Raps und bei der Wintergerste. „Allerdings noch nicht flächendeckend.“ Er bleibt optimistisch. „Das Frühjahr ist noch lange hin. Wir können auch noch einen nassen Mai kriegen.“

Die Langzeitprognosen der Meteorologen sagen für die nächste Zeit keinen Regen voraus. Fricke verweist allerdings auf Aussagen von Experten, dass nur Vorhersagen bis drei Tage im Voraus wirklich sicher seien. „Das ist meine Hoffnung.“

Noch zu früh zum Beregnen

Fricke sieht eine Beregnung jetzt als verfrüht an. Auch Bokelmann gibt sich da zurück haltend. Die in den vorigen beiden Dürre-Jahren aufgelaufenen Mehrverbräuche beim Wasser müssten in den kommenden acht Jahren eingespart werden, um den Zehn-Jahre-Grenzwert einzuhalten.

