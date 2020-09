Gifhorn

Wie wird das Wetter im Landkreis Gifhorn heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Gifhorn am Freitag, den 25. September 2020

Heute: Mehrere Tiefs beeinflussen das Wetter am Freitag im Landkreis Gifhorn und bringen teilweise dickere Wolken mit. Gelegentlich kann es dann auch regnen. Zudem dreht der Wind am Nachmittag noch einmal etwas auf. Die Temperaturen liegen mit 16 Grad auf einem für September kühlen Niveau.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Samstag: Der Samstag zeigt sich grau und sehr regnerisch. Gegen Abend kommen auch noch kräftige Winde aus südwestlicher Richtung hinzu. Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 40 bis 46 km/h sind dann keine Seltenheit. Auch die Temperatur sinkt weiter: 11 bis 12 Grad über Tag, in der Nacht sogar nur 8 Grad.

Sonntag: Auch für den Sonntag deutet sich ein wechselhafter und kühler Tag an. Regen ist nicht ausgeschossen, die Temperaturen liegen bei 13 bis 14 Grad am Tag und bei 8 bis 9 Grad in der Nacht.

Montag: Am Montag bleibt der Tiefdruckeinfluss erhalten, womit weiterhin Regenfälle auftreten. Die Temperaturen pendeln sich bei 15 bis 17 Grad ein.

