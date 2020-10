Gifhorn

Wie wird das Wetter im Landkreis Gifhorn heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Gifhorn am Samstag, den 24. Oktober 2020

Heute: Am Morgen ist es vielfach wolkig, gebietsweise kann sich auch die Sonne durchsetzen bei Werten um 11 Grad. Auch am Mittag überwiegt dichte Bewölkung bei Höchsttemperaturen um 16 Grad. Zudem weht ein lebhafter Wind aus westlicher Richtung. Die Böen können dann Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreichen. Regen ist dann ebenfalls möglich. Abends ist es leicht bewölkt bei Temperaturen zwischen 13 und 14 Grad. In der Nacht bilden sich leichte Wolken bei Tiefsttemperaturen um 13 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Morgens ist es locker bewölkt bei Temperaturen um 12 Grad. Im Laufe des Tages ist der Himmel zumeist bedeckt bei Werte zwischen 13 bis 18 Grad. Es weht zudem ein mäßiger Wind aus südlicher Richtung. Abends und in der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Tiefstwerten um 12 Grad. Auch Regen ist dann nicht ausgeschlossen.

Montag: Am Morgen überwiegt dichte Bewölkung und es regnet. Im Laufe des Tages kann sich die Sonne kaum durchsetzen, es bleibt bedeckt bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht verdecken einzelne Wolken den Himmel und die Temperatur fällt auf 8 Grad.

Dienstag: Bei größeren Auflockerungen stehen am Dienstag zeitweise sonnige Abschnitte im Programm. An den Höchstwerten ändert sich zum Vortag allerdings nicht viel, es bleibt bei Maximalwerten um 13 Grad. Auch die zweite Wochenhälfte gestaltet sich weiter unbeständig und zeitweise windig.

Von der Redaktion