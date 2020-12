Das Wetter ist erneut tiefdruckbestimmt und die Lage ist der vom letzten Wochenende recht ähnlich. Die zum Tiefdruckkomplex gehörende Front liegt am Wochenende quer über Deutschland, an ihr regnet es immer wieder. Zudem wird es in den kommenden Tagen immer „wärmer“. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 2 Grad.