Gifhorn

Wie wird das Wetter im Landkreis Gifhorn heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Gifhorn am Donnerstag, den 12. November 2020

Heute: Am Morgen kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig und die Temperatur liegt bei 6° C. Am Mittag fällt Regen bei Höchsttemperaturen bis zu 11° C. Am Abend ist es in Gifhorn teils wolkig und teils heiter bei Temperaturen von 8 bis 9° C. Nachts ist es überwiegend dicht bewölkt bei Tiefstwerten von 7° C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 18 und 24 km/h erreichen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Am Morgen gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 7° C. Im Laufe des Mittags sollte der Schirm nicht vergessen werden, da es regnet und das Thermometer klettert auf 11° C. Abends ist es in Gifhorn bedeckt bei Temperaturen von 7° C. In der Nacht ist es bedeckt bei Tiefstwerten von 7° C. Mit Böen zwischen 27 und 31 km/h ist zu rechnen.

Samstag: Von Tagesbeginn bis zum Nachmittag ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen und die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12° C. Am Abend sind in Gifhorn anhaltende Schauer zu erwarten bei Werten von 7° C. Nachts bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 12° C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 13 und 32 km/h erreichen.

Sonntag: Von Tagesbeginn bis zum Nachmittag scheint die Sonne bei Temperaturen von 11 bis 16° C. Am Abend sind in Gifhorn anhaltende Schauer zu erwarten und die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen und die Werte gehen auf 10°C zurück. Mit Böen zwischen 34 und 51 km/h ist zu rechnen.

