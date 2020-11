Die wechselhafte Westwetterlage, die noch im Oktober vorherrschend war, ist nun Vergangenheit. Hochdruckwetter steht in nächster Zeit auf dem Programm. Allenfalls am Montag schafft es mal ein schwacher Tiefausläufer in die Region und bringt gebietsweise etwas Regen. Ansonsten sind in den nächsten Tagen viele Sonnenstunden und leichte Bewölkung zu erwarten, es werden Höchstwerte von 7 bis 13 Grad erreicht.