Anders als in den vergangenen Wochen steht nun mal wieder typisches herbstliches Hochdruckwetter an. Zwar macht sich am heutigen Freitag noch eine dicke Wolkendecke breit, doch zieht diese gegen Mittag auch langsam wieder nach Norden ab. Ansonsten sind in den nächsten Tagen viele Sonnenstunden und leichte Bewölkung zu erwarten, es werden Höchstwerte von 10 bis 12 Grad erreicht.