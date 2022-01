Wetter-Bilanz für den Kreis Gifhorn: So nass und kalt war 2021

Das Wetter hat immer Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion in der Region. Rüdiger Fricke von der Landwirtschaftskammer in Gifhorn zieht eine durchwachsene Bilanz zu Wetter und Ernte im vergangenen Jahr.

„Besonders auffällig und extrem negativ war die Hitze zwischen dem 20. und 25. Juni für die Getreideernte“, so Fricke. „Diese Phase hat einen sehr negativen Einfluss auf die Erträge und Qualitäten beim Getreide.“ Die Pflanzen seien ausgerechnet in der Kornfüllungsphase abgestorben, so konnte der Mehlkörper im Korn nicht mehr gefüllt werden. „Die Körner waren danach eigentlich nur noch ,Spatzenfutter’.“

Diese Phase hätten die Pflanzen nach Ansicht Frickes weniger mitgenommen, wären April und Mai nicht deutlich zu kalt gewesen. „Dann wären sie zum Eintreffen der extremen Hitze in ihrer Entwicklung schon weiter gewesen und hätten die Situation besser überstanden.“

In den vergangenen zehn Jahren habe es nur 2017 weniger Sonneneinstrahlung gegeben als 2021, hat Fricke festgestellt. „Die Sonneneinstrahlung ist aber für die Pflanzen extrem wichtig, um Photosynthese betreiben zu können. Die Erträge im Getreide waren wie beschrieben unterdurchschnittlich. Bei den Früchten Mais und Zuckerrüben sind die Erträge etwas über dem Schnitt, und für Kartoffeln war es eher eine durchschnittliche Ernte.“