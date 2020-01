Regen, Regen, noch mehr Regen – und Wind

Gifhorn

Auch am Wochenende bleibt Europa ein beliebtes Reiseziel für Tiefdruckgebiete. Dementsprechend setzt sich das regnerische und windige Wetter fort.

Wie es oftmals bei dieser Wetterlage der Fall ist, kann man am Samstag bei vielen Wolken eigentlich jederzeit etwas Regen nicht ausschließen. Sehr wahrscheinlich ist es aber, dass es ab dem Vormittag bis zum Nachmittag etwas durchgängigeren Regen gibt. Dabei befindet sich die Temperatur stets auf dem Terrain zwischen 10 °C und 12 °C. In der Nacht zu Sonntag kann es sich aber bis runter auf 8 °C abkühlen. Synchron dazu frischt auch der Wind auf, denn nachdem dieser tagsüber nur Böen von bis zu 55 km/h erreicht, sind in der Nacht Böen von über 65 km/h möglich.

Während der Wind am Sonntagvormittag dann abflaut, könnte sich ein bisschen die Sonne zeigen und auch ein paar trockene Phasen sind möglich. Wahrscheinlich reicht es aber nicht für eine ganze Sonnenstunde. Ab dem Vormittag kommt dann sowieso wieder Regen auf und bis Dienstag wird es so gut wie gar nicht mehr trocken. Die Temperatur beträgt am Sonntag minimal 7 °C und maximal 9 °C.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber