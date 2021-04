Wettbewerb für Künstler: Betonwände im Gifhorner Abfallwirtschaftszentrum zu gestalten

Gifhorn

Im Sommer soll das neue Abfallwirtschaftszentrum in Ausbüttel fertiggestellt werden. Vorab sucht der Landkreis Gifhorn kreative Künstlerinnen und Künstler aus der Region, um zwei Außenflächen der Schüttguthalle zu bearbeiten.

Landrat Dr. Andreas Ebel ruft zu dem Kunstwettbewerb auf. „Vorrangig suchen wir Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis Gifhorn oder zumindest mit einem Bezug zu unserem Landkreis. Natürlich sollten die Künstlerinnen und Künstler auch Spaß daran haben, zwei große Betonwände farblich zur Umgebung und thematisch passend zum Thema Mülltrennung zu gestalten.“

Bewerbungen sind bis zum 14. Mai möglich

Bewerbungen sind ab sofort und bis zum 14. Mai möglich. Mittels einer Skizze sollen die Bewerberinnen und Bewerber verdeutlichen, wie und mit welchen Materialien sie sich die künstlerische Gestaltung der Wände vorstellen. Außerdem sollte der Bewerbung eine kurze Beschreibung der Person und deren Motivation beigefügt werden. Die Gestaltung soll dann nach Absprache mit der Gewinnerin oder dem Gewinner im Juni erfolgen, sodass pünktlich zur Eröffnung des Abfallwirtschaftszentrums alles fertig ist. Der Landkreis Gifhorn übernimmt die Materialkosten. Zudem können sich die ersten drei Plätze über ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 4 700 Euro freuen.

Wer den ersten Platz belegt und somit die beiden Flächen gestalten darf, entscheidet eine Jury. Diese besteht aus Landrat Dr. Andreas Ebel, Gunhild Posselt, Geschäftsführerin der Bildungs- und Kultur-gGmbH, sowie Torsten Möllenbernd aus dem Fachbereich Umwelt, der den Bau des Abfallwirtschaftszentrums begleitet und Ideengeber war.

Eine dauerhafte Ausstellung im Freien entsteht

„Ich freue mich auf viele Ideen und bin gespannt auf die Entwürfe. Mir ist bewusst, dass es die Künstlerinnen und Künstler seit der Corona-Pandemie sehr schwer haben, da Ausstellungen nicht stattfinden können. Umso schöner ist es, dass wir den kreativen Köpfen im Landkreis Gifhorn eine Plattform bieten, ihr Talent dauerhaft zu zeigen“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Gunhild Posselt ist ebenfalls begeistert: „Ich finde die Idee großartig. So schaffen wir eine dauerhafte Ausstellung im Freien und zeigen gleichzeitig, wie stark die Künstlerszene im Landkreis Gifhorn ist. Der besondere Reiz ist sicherlich das unbekannte Medium der überdimensional großen Betonwand, die es zu gestalten gilt.“

Interessierte können sich bei Fragen telefonisch unter (05371) 82 775 oder per E-Mail an Torsten Möllenbernd (torsten.moellenbernd@gifhorn.de) wenden. Zudem sind auf der Homepage des Landkreises Gifhorn alle Informationen sowie Lagepläne und Farbtöne nochmal zusammengefasst: www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/abfallbewirtschaftung/. Die Bewerbung muss per E-Mail oder per Post (Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn) ebenfalls bei Thorsten Möllenbernd eingereicht werden.

Von der AZ-Redaktion