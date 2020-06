Gifhorn

Gifhorns B4-Westumgehung und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel – man könnte den Spruch eines ehemaligen Kult-Fußballers „Erst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu“ bemühen. 2016 sanierte die Behörde im Zuge der Brückenerneuerung die Fahrbahn in Höhe des Heidlands. Dann gab es diverse Nachbesserungsarbeiten. Und eines Tages tauchten an der Strecke Schilder mit einem Tempolimit von 60 km/h bei Nässe auf. Zeitweise staut sich dort so viel Wasser auf der Fahrbahn, dass die ursprünglich erlaubten 100 Stundenkilometern zu gefährlich waren. Das ist seit Ende 2016 so. Die Behörde versprach stets, das solle kein Dauerzustand bleiben.

Tempo 50 nur zeitweise

Eines vorweg: Wer sich letzte Woche über am Heidland aufgestellte Tempo-50-Schilder gewundert hat und schon befürchtete, nun werde die Geschwindigkeit noch einmal reduziert, dem kann Michael Peuke, Leiter der Straßenbaubehörde, erklären: „Das war nur eine kurzfristige Regelung, weil wir dort Gleitwände gereinigt haben.“ Weitere Arbeiten an der Strecke stehen in nächster Zeit auch noch an. Das Amt musste nachträglich einen Wildschutzzaun bauen, weil der Beton-Mittelstreifen eine tödliche Falle für Kleintiere war.

Lösungsansatz vor Augen

Wie geht’s nun weiter mit dem Regen-Problem? Das hat die Behörde nicht aus dem Blick verloren, wie Peuke bekräftigt. Aufwändig seien Messdaten erhoben worden. „Einen Lösungsansatz haben wir vor Augen.“ Aber gar so einfach, wie sich der Laie das vorstellt, sei die Lage nicht. Es gehe um Querneigung und Längsneigung, die sich an einigen Stellen offenbar so ungünstig verschwenken, dass zentimeterhoch das Wasser auf der Fahrbahn stehen bleibt. Die Ursache dafür sei aber noch unklar. An der Beton-Leitplanke in der Mitte liege das Problem nicht. „Dort sind die Löcher schon größer. Und an den Schutzplanken früher konnte ja auch nichts versickern.“

Eine klare Botschaft hat er auch: „Wir haben damals nicht falsch gebaut.“ An der Straße an sich habe sich ja nichts außer einem neuen Belag plus die neue Betonschutzwand geändert. Jetzt den Belag zu erneuern, sei sicher zu aufwändig. Er setzt auf kleine Maßnahmen, wie „Wegkratzen an Seitenstreifen“. Peuke geht davon, dass sich schon in 2020 etwas tun könnte. Dafür brauche es sicher eine Spezialfirma, so diffizil sei der Bereich der B 4. Weil die Strecke gerade aber auch die Umleitung zur Isenbüttel-Sperrung ist, müsse man noch genau überlegen, wann und wie die B-4-Baustelle am sinnvollsten eingerichtet wird.

