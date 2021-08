Weshalb sich die Vier für Ausbildungsplätze bei der Stadt Gifhorn entschieden haben

Gifhorn

Die Stadt Gifhorn erhält tatkräftige Unterstützung: Vier motivierte Nachwuchskräfte starteten jetzt ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung. Kerstin Meyer, Erste Stadträtin, und Sina Krämer, Jugend- und Auszubildendenvertreterin, begrüßten die Neuzugänge im Rathaus.

Die angehenden Verwaltungsfachangestellten Mia Pfeffer und Jan Kirschke haben sich bewusst für eine Ausbildung in der Stadtverwaltung entschieden. „Bei meiner Berufswahl war mir vor allem der sichere Arbeitsplatz wichtig“, erläutert Mia Pfeffer. „Außerdem bin ich in Gifhorn geboren und aufgewachsen und möchte hier auch erstmal bleiben. Gifhorn ist zwar klein, aber schön.“ Jan Kirschke wiederum hat gezielt nach Ausbildungen in der Verwaltung gesucht: „Der Bereich hat mich am meisten angesprochen und ich freue mich vor allem auf die Arbeit mit vielen Kollegen.“

Auch für Luisa Deppe stand der Berufswunsch schon lange fest. Sie absolviert bei der Stadt Gifhorn ein duales Studium zur Stadtinspektoranwärterin und erzählt: „Für mich war die Entscheidung ganz klar. Mein Opa hatte viele Jahrzehnte hier im Standesamt gearbeitet und erzählte immer nur Tolles über seine Arbeit. Deshalb wusste ich schon früh, dass das zu mir passt, und es ist toll, dass es geklappt hat“.

Zu guter Letzt verschlägt es Cellina Funk in die städtische Bücherei. Sie wird dort eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste absolvieren und ist schon gespannt auf die Atmosphäre. „Ich lese eigentlich vor allem online und bin deshalb gespannt, wie es vor Ort so sein wird. Ein hektischer, lauter Arbeitsplatz wäre nichts für mich gewesen. Die Bücherei passt deshalb gut zu mir“.

Bevor der Arbeitsalltag beginnt, stehen für die vier Azubis nun erstmal ein paar Einführungstage auf dem Programm. Sie erhalten Einblicke in alle Bereiche der Verwaltung und haben die Möglichkeit, viele der städtischen Gremien, Funktionäre und auch die Azubis der vergangenen Jahrgänge kennenzulernen.

Die Stadt Gifhorn bildet aktuell in sechs verschiedenen Berufen aus. Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart im August 2022 beginnt bereits am 4. September. Neben einer abwechslungsreichen Ausbildung im Verwaltungsdienst wird dann auch wieder für die Bücherei und für den Bereich Abwassertechnik beim städtischen Eigenbetrieb Verstärkung gesucht. Informationen zum Bewerbungsprozess finden sich unter stadt-gifhorn.de im Internet.

