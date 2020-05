Wenn die Liebe zum Albtraum wird: Ein Narzissten-Opfer erzählt

Gifhorn

An den Anfang ihrer Beziehung erinnert sich Lorraine Ruter noch ganz genau. „Er überschüttete mich mit Geschenken. Sagte, dass ich die Beste, Schönste bin. Er hob mich aufs Podest – alles, was sich eine Frau wünscht eben.“ Die Gifhornerin, damals Mitte 20, schmolz dahin und verfiel dem so charmanten Mann im Handumdrehen. Heute klingt ihre Analyse dieser ersten Zeit nüchtern: „Das ist Love bombing, man ist wie auf Droge.“ Drei Monate hielt der Liebesrausch an. Dann begann das Idyll zu bröckeln.

Lorraine Ruter hat eine Liebesgeschichte hinter sich, die im Albtraum endete. Rund 15 Jahre war die heute 38-Jährige mit einem Mann zusammen, der ihr erst die Sterne vom Himmel holte, sie geradezu danach süchtig machte, und sie dann nach und nach in die Hölle schickte. Erst nach vielen Jahren durchschaute sie den Teufelskreislauf und fand heraus, was sie so fertig machte: Ihr Mann ist ein Narzisst.

Lorraine Ruter saß in der Falle

Narzissmus gilt als Persönlichkeitsstörung und tritt bei Menschen auf, die ihr sehr geringes Selbstwertgefühl mit einem übersteigerten nach außen getragenen Selbstbewusstsein zu kompensieren versuchen. Zu den üblichen Verhaltensmustern gehört einerseits die Überhöhung der eigenen Bedeutung, andererseits das Abwerten anderer Menschen. Heute weiß Lorraine Ruter das alles, als sie selbst in der Falle saß, litt sie einfach nur fürchterlich.

Ihr Trauma nach der Trennung arbeitete sie schließlich mithilfe von Ärzten auf, dann fand sie zurück ins Leben und gründete eine Selbsthilfegruppe, die sie „Opfer nach narzisstischem Missbrauch“ nannte. Ein medizinischer Begriff, den in Deutschland noch kaum jemand kenne, sagt sie. In Amerika hingegen sei das schon länger ein offiziell anerkannter Terminus. Ruter will dafür kämpfen, dass das bald auch in Deutschland oder zumindest in Gifhorn so ist. Ihr Beitrag: Sie erzählt ihre Geschichte unverblümt, damit deutlich wird, wie es zu narzisstischem Missbrauch kommt.

„Zu Hause war er plötzlich ein anderer Mnsch“

Nur wenige Monate nach dem liebestrunkenen Höhenflug kamen die ersten Erschütterungen. Mit verbalen Attacken stieß ihr Partner sie immer häufiger vor den Kopf. Lorraine wunderte sich zwar, schrieb aber sich selbst die Schuld an diesen Anwürfen zu – sie war eben nicht gut genug, dachte sie. Heute weiß sie: Es war die Abwertungsphase, ein typisches Muster für das Verhalten eines narzisstisch veranlagten Menschen gegenüber seinem Partner. In Gesellschaft anderer war er noch immer der charismatische, bewundernswerte Mann. „Zu Hause war er aber plötzlich ein anderer Mensch.“ Was ihr auch später kaum jemand glauben mochte und kritische Fragen danach einbrachte, wie man sich von einem so tollen Mann nur trennen könne.

Sie war ein typisches Opfer, süchtig gemacht durch Phase eins

Schon als sie noch in der Schlussphase der Beziehung steckte, sei ihr diese Diskrepanz aufgefallen, sagt sie heute. Bei einer Silvesterfeier merkte eine Freundin an: „Du kannst so froh sein, einen so tollen Mann zu haben.“ Aber toll war da – zumindest zu Hause – schon gar nichts mehr. Zu der Zeit suchte er bereits Kontakte zu anderen Frauen. „Noch ein typisches Muster: Ein Narzisst muss immer jemanden an sich binden, und er hat keinerlei Empathie, wie es damit anderen geht“, sagt Ruter heute. Damals fand sie sich mit den Eskapaden ihres Lebensgefährten ab, gab sich sogar selbst die Schuld daran. Rückblickend weiß sie: Er war ein typischer Narzisst, sie ein typisches Opfer, das durch die himmelhoch jauchzende Phase eins regelrecht süchtig gemacht worden war.

Nach 15 Jahren zog dann er den Schlussstrich und verließ sie. Phase drei in der Beziehung mit einem Narzissten. „Natürlich hatte er da schon wieder eine Neue“, erzählt die 38-Jährige, für die mit der Trennung der körperliche und psychische Zusammenbruch begann. Auf Verständnis stieß sie nicht. „Ach, das ist doch nur Liebeskummer, haben viele gesagt – aber es war viel mehr als das“, betont Lorraine Ruter. „Man hat tatsächlich Symptome wie bei einem Drogenentzug.“ Wochenlang ging nichts mehr. „Wären meine beiden Kinder nicht gewesen, ich weiß nicht, was passiert wäre.“

„Nach außen hatte alles so toll ausgesehen“

Einen Verdacht, warum die Beziehung so aus dem Ruder gelaufen war, hatte sie da schon. Sie hatte ihre Symptome gegoogelt – „und irgendwann tauchte der Begriff Narzisst auf“. Ihr großes Glück: Mit diesem Begriff stieß sie bei ihrem Hausarzt und auch beim Jugendamt auf offene Ohren. „Das war ein Segen, denn sonst hatte kaum jemand Verständnis – nach außen hatte ja alles so toll ausgesehen.“

Selbsthilfe: Das bietet die Awo in Gifhorn Wer Schlimmes erlebt hat oder eine chronische Erkrankung hat und mit ebenfalls Betroffenen Kontakt sucht, dem bieten Selbsthilfegruppen eine Anlaufstelle. In Gifhorn erlebt die Kontaktstelle der Awo gerade sogar einen kleinen Boom an Neugründungen. Momentan sind es 62 Gruppen zu völlig unterschiedlichen Themen wie „Verstoßene Großeltern“, „Witwen und Witwer“ oder Hochsensibilität. „Die meisten Gruppen beziehen sich auf chronische Erkrankungen. Außerdem sind soziale Gruppen sehr nachgefragt. Das Thema Einsamkeit spielt auch häufig eine Rolle“, weiß Rebecca Pohlmann, die mit Sabine Campe die Selbsthilfekontaktstelle leitet. Stark sei auch die Nachfrage bei pflegenden Angehörigen. Teilnehmer tauschen ihre Erfahrung aus, geben sich Tipps oder unternehmen einfach mal etwas miteinander. „Jeder Gruppe steht frei, was sie tut.“ Die Kontaktstelle gibt bei Bedarf Tipps, sucht nach geeigneten Räumen für Treffen und hilft bei der Gründung. So fand auch Lorraine Ruter Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben. Wer die Gruppe „Opfer von narzisstischem Missbrauch“ kontaktieren will: Tel. (01 52) 31 83 52 22. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle der AWO Gifhorn befindet sich in der Bergstraße 35, Tel. (0 53 71) 59 47 825.

Mit viel Mühe kämpfte sich die zweifache Mutter zurück ins Leben. Ihre Geschichte, da ist sie sich sicher, ist kein Einzelfall in Gifhorn. „Es mag nur niemand darüber reden.“ Dabei gäbe es viel zu reden: „Der Komplex ist so umfangreich.“ Um das Schweigen zu brechen, wandte sich Lorraine Ruter an die Awo-Selbsthilfekontaktstelle – sie wollte eine Gruppe gründen. Und ihr Verdacht, dass sie kein Einzelfall ist, bestätigte sich: Schon auf den ersten Aufruf meldeten sich gleich mehrere Betroffene. Rebecca Pohlmann, die mit Sabine Campe die Kontaktstelle betreut, hatte zuvor schon eine Ahnung, dass die Nachfrage in Gifhorn da ist. „Bevor wir eine Gruppe gründen, schauen wir uns an, ob es das Thema woanders in Deutschland in Selbsthilfegruppen gibt.“ Bei narzisstischem Missbrauch sei das der Fall.

„Ein Narzisst will allein die Macht über einen haben“

Lorraine Ruter jedenfalls ist glücklich, sich nun mit anderen Opfern über ihre Geschichte austauschen zu können, Tipps für eine Trennung zu geben und vieles mehr. „Man sollte das nicht mit sich selbst ausmachen“, rät sie. Denn auch das sei eine Folge einer narzisstischen Beziehung: „Man wird isoliert. Ein Narzisst will allein die Macht über einen haben.“

Eine neue Ausbildung soll für sie den Neustart beschleunigen. Das Trauma einer für sie schädlichen Beziehung werde bleiben. „Ein blaues Auge geht wieder weg, aber was ein Narzisst einem antut, das hinterlässt für immer Spuren.“

Von Andrea Posselt