Das soll ein ganz großer Runder Tisch in Sachen Klimaschutz werden: „ Weltwechsel“ ist eine neue Veranstaltungsreihe des Verbandes für Entwicklungspolitik Niedersachsen, die landesweit an mehreren Orten – darunter Gifhorn – im November stattfindet. Vom 2. bis 22. November finden die Aktionswochen zu den globalen Nachhaltigkeitszielen in ganz Niedersachsen statt. Am 4. November lädt der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen, gemeinsam mit Fridays for Future Gifhorn und weiteren engagierten Bürgern, von 18 bis 21.30 Uhr in die Stadthalle Gifhorn ein (Einlass ab 17.30 Uhr), um über nachhaltige Zukunftsvisionen für Gifhorn zu diskutieren.

„Wie können möglichst viele Menschen ein gutes Leben führen?“

Ob Klimaschutz oder soziale Ungleichheit – „wie können wir dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen – in Gifhorn und weltweit – ein gutes Leben führen können?“, lautet für die Veranstalter die zentrale Frage. Mit dabei sind Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, lokale Umweltexperten sowie alle Interessierten. Gifhorner sind eingeladen, eigenständig Themen zu setzten und ihre Zukunftsvision für die Stadt zu teilen. Auftakt der Veranstaltung bildet ein Gespräch zwischen Vertretern von Fridays for Future, den heimischen Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs und Imke Byl, Bürgermeister Matthias Nerlich und lokalen Wirtschaftsvertretern.

Veranstaltung findet unter Corona-Regeln statt

Die Veranstaltung wird unter strenger Einhaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen, mit einer begrenzten Teilnehmerzahl, stattfinden. Die Stadthalle Gifhorn sei mit einer modernen Luftaustausch-Anlage ausgestattet, teilen die Veranstalter mit. Sollte sich wegen Corona die Lage ändern, könne man auf entsprechende Online-Konferenzen zurückgreifen.

„ Weltwechsel “ ist eine neue Initiative

Weltwechsel Niedersachsen soll künftig die Veranstaltungsreihe zu globalen, gesellschaftspolitischen Themen in Niedersachsen sein. Dabei haben im gesamten Bundesland Gruppen, Vereine und Einzelpersonen die Möglichkeit, Veranstaltungen zu einem gemeinsam erarbeiteten Oberthema durchzuführen. Das können Film-, Theater- oder andere Kulturveranstaltungen, Diskussionen, Vorträge, Lesungen, Kunst- oder Straßenaktionen, Workshops oder Ausstellungen sein.

