Gifhorn

Sie hatten so viel vor, um den Weltmädchentag angemessen in Gifhorn zu bestreiten. Doch nun standen Andrea Kolbe (Plan Aktionsgruppe Wolfsburg-Gifhorn) und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sevdeal Erkan-Cours sowie Mehtap Aydinoglu von der Stabsstelle Integration des Landkreises am Sonntag alleine da – vor der Stadthalle.

Gifhorns Schloss in Quelle: Michael Franke

Anzeige

„Wenigstens ein Zeichen wollen wir setzen“, sagten sie. Das Zeichen: Schloss und Stadthalle erstrahlten in der Nacht zu Montag in Rosa. Seit fünf Jahren beteiligt sich Gifhorn an der Rosa-Aktion, die auf Initiative von Plan International entstand, in Gifhorn vertreten durch Andrea Kolbe. Auch das Gifhorner Schloss wurde rosa erleuchtet.

Ziel: Mädchen sollen ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen

Filmvorführungen, Konzert – an Ideen hatte es den Gifhorner Verantwortlichen – darunter auch Gleichstellungsbeauftragte Christine Gehrmann – nicht gemangelt. „Aber letztlich war das unter den jetzigen Bedingungen nicht machbar“, bedauerten sie. Ihre Botschaft wollen sie trotzdem verbreiten. „Es ist wichtig, dass Mädchen ein Recht auf Unterstützung haben. In Gifhorn gibt es viele spezielle Mädchengruppe“, sagte Sevdeal Erkan-Cours. Wichtig ist Andrea Kolbe, dass Mädchen ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen, gleichberechtigt auch Teilhabe an Bildung haben. Alle Anwesenden verstehen sich als Anlaufstelle für Mädchen. Gerne würden sie Kontakte herstellen und sich um Sorgen und Nöte von Mädchen kümmern.

Für Themen wie Zwangsheirat und Frühschwangerschaften ist etwa Mehtap Aydinoglu Ansprechpartnerin. Viel Aufklärung sei noch notwendig. Nun hoffen die Initiatorinnen des Weltmädchentages, dass sie all das Geplante, inklusive Aufklärungsarbeit, in 2021 nachholen können.

Von Andrea Posselt