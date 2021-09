„Willi und das Grün der Affen“ heißt ein Theaterstück für Kinder, das im Rahmen des Weltkindertags in Gifhorn am Sonntag, 19. September, Open-Air in der Strandbar Cappucabana gezeigt wird. Geboten werden dabei Jazz, Rap, klassische Musik Kinder-Mitmachlieder. Eintritt: fünf Euro. Karten gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/gifhorn und auch an der Tageskasse. Beginn: 15 Uhr. Den Abschluss der drei Aktionstage seit Samstag bildet am Montag, 20. September, 16.30 Uhr, auf dem Marktplatz die Siegerehrung des Fotowettbewerbs „Wir suchen Gifhorns schönste und größte Sonnenblume“ durch Bürgermeister Matthias Nerlich.