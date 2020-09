Gifhorn

Der Weltkindertag steht vor der Tür – das Freizeit- und Bildungszentrum Grille plante coronabedingt um und fand mit der interaktiven Stadtrallye eine Lösung, um eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Für die Teilnehmer gibt es attraktive Preise.

„Schon im März ahnten wir, dass der Weltkindertag bei uns nicht wie gewohnt gefeiert werden kann“, nahm Marion Friemel Bezug auf die Veränderungen durch den Coronavirus. Trotzdem dürfe die Ausnahmesituation nicht zu weniger Beachtung der Kinder und ihrer Rechte führen. Darauf mache auch das Motto „Kinderrechte schaffen Zukunft“ aufmerksam.

Die Teilnehmer werden die Stadt Gifhorn „völlig neu entdecken“

Gerade da Kinder und Jugendliche – zum Beispiel durch Schulausfall – oftmals stille Leidtragende der Krise sind, sei ein Angebot, an dem sich viele von ihnen beteiligen können, wichtig. Unterstützung kann die Jungbevölkerung von Freunden und Familienmitgliedern erhalten. Die Stadtrallye findet als digitale Schnitzeljagd statt, die eine Gruppengröße von bis zu fünf Personen erlaubt. „Nach dem Schulanfang kann die gemeinsame Aktion auch neue Klassenverbände stärken“, so Nadine Gaumert, die von der geplanten Teilnahme zweier Schulen berichtet.

Und so gestaltet sich der Ablauf: Jede Gruppe benötigt ein Smartphone oder Tablet mit Internetzugang. Auf das Gerät laden die Teilnehmer die kostenlose App „Actionbound“ und tippen ihren Teamnamen ein. Ab Freitag, 18. September, 8 Uhr werden auf der App alle Aufgaben freigeschaltet und sind bis zum Sonntagabend zu lösen. Es gibt weder Start- noch Endpunkt, die Teilnehmer können sofort loslegen und die Rätsel bearbeiten. Dabei liegen alle Stationen zwischen dem Takka-Tukka-Land und dem Rathaus, sind also bequem mit dem Fahrrad erreichbar. „Die Kinder werden Gifhorn noch einmal neu kennenlernen“, sagte Gaumert, die selbst während der Planungen einen neuen Blick auf die Stadt erhielt. Angekommen an einem Stopp, leitet der QR-Code, der mithilfe der App und der Kamera gescannt werden muss, zu den Aufgaben. Für jede Lösung erhält das Team Punkte.

Als Preise gibt es unter anderem ein Fahrrad , Segelflüge und eine Quadfahrt

Dank sprachen die Organisatoren des FBZ Grille den Sponsoren aus, die Geld für Preise bereitstellten. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Fahrrad, eine Quadfahrt sowie Rundflüge mit einem Segelflieger. Mit den Preisen als Anreiz hoffen Friemel und Gaumert, die Jugendlichen zum Mitmachen zu bewegen. „Wir rechnen schon mit 500 Teilnehmern“, gaben sie einen Ausblick. Die „Actionbound“-App wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und sei laut Friemel datenschutzfreundlich. Darüber hinaus wird sie wahrscheinlich auch in der Zukunft zum Einsatz kommen – die Lizenz erhielt das FBZ Grille für ein komplettes Jahr.

Von Hinnerk Jordan