Weltfrauentag: Aktion in Gifhorner Innenstadt sorgt für Aufmerksamkeit

Gifhorn

Zu einer Straßen-Figurenaktion der besonderen Art hatten Gleichstellungsbeauftragte von Stadt und Landkreis am Dienstag in der Gifhorner Fußgängerzone eingeladen. Anlass war der Weltfrauentag am 8. März. Das Ziel war, aktuelle Defizite im Bereich der Gleichstellung aufzuzeigen und einen Gesprächsort für den internationalen Zusammenhalt von Frauen in Krisenzeiten zu schaffen.

Wer am Dienstagnachmittag durch die Fußgängerzone schlenderte, sah dort eigenwillige Plastikfiguren mit umgehängten Pappschildern stehen. Sie gehörten zu der Aktion, die in Zusammenarbeit mit der PR-Agentur Nafroth aus Hannover organisiert wurde. Auf den Schildern war zum Beispiel zu lesen: „Internationaler Frauentag? Braucht man sowas noch?“ Neben den Figuren hatten sich neben den Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Vertreterinnen aus der Politik und des Frauenzentrums versammelt.

Wer neugierig an den Figuren stehenblieb, konnte mit den Frauen ins Gespräch kommen – so war die Aktion konzipiert. Auf klassische Infotische, die eine eher abschreckende Wirkung haben können, wurde bewusst verzichtet, erklärte Sevdeal Erkan-Cours, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gifhorn. Ein Schwerpunkt lag am Dienstag auf der Doppelbelastung von Frauen im Büro und dem Haushalt sowie dem geschlechtlichen Verdienstunterschied.

Gleichberechtigung: Ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis

„Gleichberechtigung gibt es auf dem Papier“, sagte Elga Eberhardt vom Frauenzentrum in Gifhorn. In der Praxis sehe es aber leider oft noch anders aus. Darum sei der Weltfrauentag besonders wichtig: „Es gibt noch viel zu tun“, so Eberhardt. Die Erste Stadträtin Kerstin Meyer erklärte, dass sie in ihrem Beruf stets gleichberechtigt behandelt worden sei: „Ich empfinde das als großes Glück – und das wünsche ich allen Frauen.“

Ukraine-Krieg war ebenfalls ein großes Thema

Allerdings überschattete in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine den Weltfrauentag. Daher hatten die Gifhorner Gleichstellungsbeauftragten beschlossen, am Dienstag außerdem über Frauenrechte weltweit und die Lage von Frauen in Kriegs- und Krisengebieten zu sprechen. „Es ist von großer Bedeutung, Frauen, Kinder und Familien zu unterstützen, wo es nun nötig ist. Wie kann man helfen? Das sind Themen, die man einfach ansprechen muss“, betonte Erkan-Cours. Dem schloss sich Meyer an: Es sei nur schwer vorstellbar, was die Frauen, die derzeit aus der Ukraine flüchten, durchmachen müssen.

Von Dennis Nobbe