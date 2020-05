Stadt sät Blühstreifen – und manche blühen schon

Gifhorn

Die Stadtverwaltung hat den Weltbienentag in dieser Woche zum Anlass genommen, um neue Blühstreifen anzulegen. Damit auch Privatpersonen etwas für die Honig- und Wildbienen tun können, verteilte die WiSta 400 kleine lachende Sonnen mit Zwergsonnenblumensamen.

„Es ist ein kleines symbolisches Geschenk, mit dem wir den Gifhornerinnen und Gifhorner sagen möchten, dass auch sie im Kleinen viel für den Bienenschutz tun können. Zum Beispiel, indem man bienenfreundliche Stauden, Kräuter und Blühsträucher im eigenen Garten pflanzt“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich. „Es wäre großartig, wenn sich noch viel mehr Menschen bewusst würden, wieviel sie im Kleinen bewirken können.

Votum für Unordnung im Garten

Diese Botschaft möchte auch der Vorsitzende des Kreisimkervereins Gifhorn, Otto Friedrich, loswerden. Er sitzt auf seiner Terrasse und schaut auf ein Stückchen naturbelassene Gartenfläche, wo die Wildbienen gerade mächtig aktiv sind. „Ich möchte jeden Gartenfreund dazu einladen, doch ein bisschen Unordnung in seinem Garten zuzulassen, um damit Lebensräume für Wildbienen, andere Insekten und Kriechtiere zu schaffen. Es genügt schon ein kleiner Stein- und Reisighaufen“, sagt er. „Und wer Wildbienen schützt, schützt auch unsere Honigbienen, da kommt eins zum anderen.“

Was die Bevölkerung im Kleinen machen kann, macht die Stadt auf ihren öffentlichen Flächen im Großen. Rechtzeitig zum Weltbienentag wurden diverse Blühstreifen im Stadtgebiet eingesät. So zum Beispiel an der Kreuzung Dannenbüttler Weg und Kreisstraße 114 vor der Streuobstwiese sowie am Modellflugplatz Gamsen. Auch der Hügel vor der Hochzeitsmühle wurde neu mit Kornblumen und Klatschmohn eingesät. Während der Hügel bereits in Rot und Blau erstrahlt, dauert es noch drei bis vier Wochen bei den frisch eingesäten Blühstreifen, bis sich die Blütenpracht ganz entfaltet. „Vorausgesetzt, wir bekommen mal wieder Regen“, sagt Ulrich Kühn, der Bauhofleiter.

Auch Rückschläge passieren

Auf den öffentlichen Flächen kommen speziell an Norddeutschland angepasste Samenmischungen mit zirka 50 verschiedenen Wildblumensamen zum Einsatz, erläutert Kühn. Trotz alledem muss er auch Rückschläge hinnehmen. So zum Beispiel bei einem Blühstreifen an der Bruno-Kuhn-Straße, wo die Saat wegen der Trockenheit nicht aufgelaufen ist. Dann muss nachgesät werden.

Weitere Blühstreifen wurden bereits angelegt, so an der Celler Straße in Richtung B 188, an der Christinenstift-Kreuzung rund 20 Meter nördlich, an der Oldaustraße am Übergang zur Bahnhofstraße, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das soll aber nicht das Ende sein. „Wer eine Idee hat, wo ein geeigneter Platz für einen Blühstreifen ist, kann sich gerne melden. Wir sind für jeden Hinweis dankbar“, sagt Ulrich Kühn. Allerdings sind zwei Dinge zu berücksichtigen: Es müssen öffentliche Flächen sein, und Wildblumen brauchen abgemagerten Boden.

