Gifhorn

Open-Air-Podiumsdiskussion vor dem Kultbahnhof: Das Gifhorner Queere Netzwerk und sein Publikum fühlten Landratskandidaten auf den Zahn. Vier der sechs Kandidierenden waren dabei. Der Gedankenaustausch drehte sich unter anderem auch um die Belebung der Innenstadt auch jenseits des Einzelhandels.

Tobias Heilmann von der SPD erzählt vom Erfolg beim Klinkenputzen zum Wahlkampf. „Die Leute öffnen, weil sie denken, ich wäre der Paketdienst.“ Auch Dr. Detlef Eichner, der als unabhängiger Kandidat antritt, erwartet ein anderes Bild der Innenstadt. „Wir werden das Rad der Geschichte nicht zurück drehen.“ Grünen-Kandidat Dr. Arne Duncker hat sich ebenfalls damit abgefunden, dass eine City in Zukunft nicht mehr so vom Einzelhandel geprägt sein wird. Man müsse aber auch nicht nur zum Einkaufen in die Stadt kommen.

Podiumsdiskussion beim Queeren Netzwerk: Vier von sechs Kandidierenden für das Landratsamt waren am Sonntag dabei. Quelle: Lea Rebuschat

Das Wirtschafts- und Handelsthema kommt nicht von ungefähr zur Sprache. Diese Erwiderungen hat AfD-Kandidat Robert Preuß mit seiner Stellungnahme zur Schaffung eines queeren Zentrums in der Innenstadt eingefahren. Er fragt, ob ein queeres Zentrum in einem Ladenlokal Einzug halten soll und möchte lieber den Einzelhandel in der Innenstadt halten. Denn der sei für die Stadt die wichtigste Steuerquelle.

Die anderen Kandidierenden sehen aber gerade in der Schaffung neuer Nutzungen wie einem queeren Zentrum die Gelegenheit, Leben in die Innenstadt und damit Kaufkraft zu holen. Auch aus dem Publikum erntet Preuß Widerspruch anhand von Beispielen etwa aus Hamburg.

Duncker, Eichner und Heilmann sagen grundsätzlich zu, sich für die Schaffung eines queeren Zentrums einzusetzen. Preuß spricht sich nicht dagegen aus. „Es ist wichtig, dass sich alle gesellschaftlichen Gruppen präsent finden.“ Aber er macht auch klar: „Eine Förderung lehne ich ab.“ Das Netzwerk mit seinen rund 30 Mitgliedern habe beim Landkreis 15 000 Euro dafür beantragt – genauso viel, wie die Jugendwehren mit 1 100 Mitgliedern bekämen. Da stimme die Verhältnismäßigkeit nicht, und Mittel für freiwillige Leistungen seien begrenzt.

Das sind Ziele des Queeren Netzwerks Queere Menschen Schritt für Schritt in die Normalität führen: Dazu soll ein spezieller, aber für alle offener Treffpunkt beitragen. „Ziel ist, dass wir im kommenden Jahr möglichst innenstadtnah ein queeres Zentrum errichten“, sagt Dominik Ruder vom Queeren Netzwerk in Gifhorn. Bis Ende dieses Jahres habe es schon sieben Gruppenangebote. 2022 sei ein Großprojekt geplant. Jugendarbeit mache im Netzwerk einen wichtigen Bestandteil aus, so Ruder. Bei der Podiumsdiskussion mit vier von sechs Kandidierenden zur Landratswahl kam auch aus dem Publikum zur Sprache, wie wichtig die Arbeit des Netzwerks für das psychische Wohlbefinden queerer Menschen ist. In Hamburg habe solch ein Engagement schon Suizide verhindert. Auch im Podium hieß es, dass man in einer diversen, pluralistischen Gesellschaft lebe, die aber noch nicht so ideal sei, dass sie auf ein spezielles Zentrum für queere Menschen verzichten könne. Diese Gruppe sei noch nicht in der Normalität der Mehrheit angekommen. Ein Sportverein könne das noch nicht leisten, wie an den Problemen schwuler Profi-Fußballer abzusehen sei.

„Ich weiß, dass ich in dieser Runde nicht viel Freunde habe“

Der AfD-Mann, der bereits bei seiner Vorstellung für die Einladung dankte und klar stellte, dass „ich in dieser Runde nicht viele Freunde habe“, kassierte auch in diesem Punkt Widerspruch aus Podium und Publikum. Zum Beispiel, weil die Feuerwehren Angelegenheit von Samtgemeinden, Gemeinden und Städten seien und damit noch weit mehr Finanzierungsquellen hätten.

Wer nicht dabei war und warum

Moderator Dominik Ruder vom Queeren Netzwerk freut sich über den Zuspruch zur Podiumsdiskussion. „Dafür, dass wir mitten in der Urlaubszeit sind.“ Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU), der sich zur Wiederwahl stellt, habe wegen eines anderen Termins abgesagt. Metin Ucar habe man für eine Einladung nicht erreicht.

Von Dirk Reitmeister