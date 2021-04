Welche Folgen hat Quarantäne für eine Familie?

Gifhorn

Wie ist das eigentlich, wenn ein Familienmitglied in Quarantäne muss? Bedeutet das für die gesamte Familie, dass sie das Haus nicht mehr verlassen darf? Laut Niedersächsischem Gesundheitsministerium nicht.

Angenommen, ein Arbeitskollege, der mit der Mutter der Familie zusammen im Büro sitzt, wurde positiv auf Corona getestet. Dann gilt die Mutter als K1 – Kontaktperson der Kategorie 1 –, weil sie länger als 30 Minuten mit der positiv getesteten Person in einem geschlossenen Raum war. Das gilt auch, wenn beide eine Maske getragen haben. Dann schickt das Gesundheitsamt die Mutter für 14 Tage in häusliche Quarantäne, sprich: Sie darf die Wohnung nicht verlassen. „Auch Einkäufe und selbst kurze Aktivitäten an Orten, wo sich andere Menschen aufhalten, sind zu unterlassen“, heißt es vom Gesundheitsministerium. Lieferungen von Bringdiensten müssen vor der Haustür abgestellt werden, persönliche Kontakte sind grundsätzlich zu vermeiden.

Wen das Gesundheitsamt unter Quarantäne stellt, mit dem klärt es auch die konkreten Maßnahmen. Zu den Empfehlungen gehört: gute Belüftung der Wohn- und Schlafräume, Haushaltsgegenstände wie Geschirr und Wäsche nicht mit anderen Haushaltsmitgliedern teilen, ohne sie zuvor zu waschen, nach Möglichkeit ein eigenes Badezimmer nutzen, Hygieneartikel nicht teilen. Der Rest der Familie steht nicht unter Quarantäne. Ist die Mutter dem infizierten Kollegen nur im Flur oder in der Teeküche begegnet, beide trugen Masken und hatten weniger als 15 Minuten unmittelbaren Kontakt, dann gilt sie als K2, für die das Gesundheitsministerium eine 14-tägige Kontaktreduzierung empfiehlt. Häusliche Quarantäne ist nicht erforderlich. In beiden Fällen gilt: Sobald eine K1- oder K2-Person Symptome aufweist, ist eine Meldung ans Gesundheitsamt erforderlich.

Von der AZ-Redaktion