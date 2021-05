Weitere Impffreigabe in Priorisierung 3: Das sagen Betroffene im Landkreis Gifhorn

Gifhorn

Derzeit laufen die Corona-Impfungen für die Priorisierungsgruppe 3. Seit Montag gehören weitere Berufe dazu. Die AZ hat sich mal umgehört, wie in den betroffenen Gruppen derzeit die Lage und die Stimmung ist.

In relevanter Position Tätige bei Justiz und Rechtspflege gehören zu den neuen Impfberechtigten. Rund 95 Mitarbeitende gibt es beim Gifhorner Amtsgericht, einige sind beispielsweise wegen ihres Alters schon geimpft. Die anderen sollen jetzt an die Reihe kommen – wenn denn ausreichend Impfstoff verfügbar ist. In Niedersachsen stehen immerhin aktuell fast 600 000 Menschen auf der Warteliste. „Die Stimmung ist gut, die Impfbereitschaft hoch, wir sind froh, dass es jetzt los geht“, sagt Angelika Braut, Direktorin des Gifhorner Amtsgerichtes. Aber sie findet den Zeitpunkt für den Start nicht so gut angesichts des fehlenden Impfstoffes. Und: „Wir hätten uns gewünscht, dass Mitarbeitende mit Kundenkontakt wie beispielsweise Richter, Gerichtsvollzieher, Rechtspfleger früher an der Reihe gewesen wären.“

Einsatz- und Streifendienst der Polizei ist schon geimpft

Auch beim THW sind Personen in relevanter Funktion seit Montag in der Impfpriorisierung nach vorne gerutscht. „Wir haben eine Liste mit 55 Namen in unseren internen drei Priorisierungsgruppen“, sagt dazu der Gifhorner Ortsbeauftragte Olaf Daratha. Davon seien 37 in den ersten beiden Gruppen für Einsätze relevant – beispielsweise Kraftfahrer, Einsatzführungskräfte, Einsatzkräfte, aber auch Personal wie der Koch. Auch beim THW sei die Impfbereitschaft hoch, sagt Daratha: „Wir haben die Parole, uns auf alle Listen zu setzen. Wer sich zuerst bei einem unserer Mitglieder meldet, darf impfen. Bei den anderen Listen sagen wir dann ab.“

Viele Angehörige der Polizei im Landkreis Gifhorn sind seit Montag ebenfalls in der neuen Priorisierung – vor allem aus dem Bürodienst. Doch hier ist man schon einen Schritt weiter. „Die Beamten und Beamtinnen im Einsatz- und Streifendienst wurden ja bereits im Rahmen der Priorisierungsgruppe 2 geimpft. Sie warten jetzt bereits auf die zweite Impfung“, heißt es von Marie-Charlott Seffer auf AZ-Anfrage.

Zum Impfen von der Arbeit freigestellt

„Montag haben wir die Formulare von der Zentrale bekommen, mit denen unsere Kolleginnen und Kollegen nachweisen können, dass sie sich jetzt anmelden dürfen. Und die Formulare werden nachgefragt. Für die Impfung selbst werden unsere Mitarbeitenden eine Stunde freigestellt“, erzählt Heike Bollmann. Die stellvertretende Famila-Marktleiterin hätte Verkäuferinnen und Verkäufer zwar gerne schon in der Priorisierungsgruppe 2 gesehen, wegen der vielen Kundenkontakte. Aber sie sagt auch, dass vom Unternehmen eine Menge getan worden sei, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden zu schützen. Eine stotternde Impfkampagne, fehlende Impfstoffe, eine lange Warteliste in Niedersachsen: „Ich denke, wir wissen alle, dass es dauert. Jetzt heißt es einfach, anmelden, damit man möglichst bald an die Reihe kommt.“

Von Thorsten Behrens