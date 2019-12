Weihnachtsmusik kann auch anders

Für Horst Popanda von den Saratoga Seven ist klar: Weihnachtsmusik muss im Dixie-Sound rüber kommen, so wie beim Nikolaus-Jazz neulich im Mühlenmuseum. Und da empfiehlt „Pops“ die holländische Formation Dutch Swing College Band mit ihrem Album „A happy Dixie Christmas“. Da gebe es die Hits wie „O Tannenbaum“, „Stille Nacht“ oder „We wish you a merry Christmas“ im Oldtime Jazz Sound. „So etwas höre ich mir gern an.“ Doch es geht auch bei ihm zuweilen ganz altbekannt zu. „,Stille Nacht, heilige Nacht’ höre ich am liebsten im klassischen deutschen Gewand.“