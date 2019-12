Weihnachtsmarktbuden aufgebrochen: Geringe Beute, hoher Schaden

Gifhorn

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in mindestens drei Verkaufsstände von Beschickern des Gifhorner Weihnachtsmarktes in der Fußgängerzone ein.

Zur Galerie Und das kurz vor Weihnachten: Unbekannte drei Buden auf dem Gifhorner Weihnachtsmarkt auf – die Polizei sicherte Spuren und hofft auf Zeugenhinweise.

Alle drei Holzbuden liegen in unmittelbarer Nähe der Hindenburgstraße/ Michael-Clare-Straße bzw. des Busbahnhofes mittig der Fuzo. In allen Fällen erbeuteten die Diebe jeweils nur geringe Bargeldbeträge. Profis dürften da nicht am Werk gewesen sein, mutmaßt die Polizei. „Man dürfte eigentlich wissen, dass da nichts zu holen ist“, sagt Polizeisprecher Thomas Reuter. So hinterließen die Täter einen weitaus höheren Schaden als dass sie Beute machten.

Die Taten ereigneten sich zwischen Donnerstag, 19.10 Uhr, und Freitag, 9 Uhr. Um sachdienliche Hinweise hierzu bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon (05371) 9800.

Von unserer Redaktion