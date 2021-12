Gifhorn

Als der Advent auf dem Marktplatz vor einer Woche bei Nieselregen und 2G-Regel startete, herrschte bereits Skepsis bei den Betreibern. Seit Mittwoch, seit Feststellung der Warnstufe 2 für den Landkreis Gifhorn, ist über Impf- oder Genesenennachweis hinaus noch ein aktueller negativer Corona-Test vorzulegen, um überhaupt in den eingezäunten Bereich zu dürfen. Jetzt hat die Stadt die Reißleine gezogen und am Freitag mitgeteilt: Am Sonntag, 5. Dezember, um 20 Uhr endet der Advent auf dem Marktplatz – jedenfalls in der aktuellen Form.

2G plus führt zu einem Einbruch der Besucherzahlen

Nirgendwo im näheren Umfeld freie Testkapazitäten: Wer nur mal eben einen Glühwein trinken oder eine Bratwurst essen wollte, hatte ein echtes Problem, überhaupt den geforderten Test-Nachweis zu erbringen. Stundenlanges Anstehen, nur um dann womöglich auch noch für den Test bezahlen zu müssen, war keine Option für Besucher eines Weihnachtsmarkts. Allerdings hatte die Stadt vor zwei Tagen noch mitgeteilt, dass der kleine Markt stehen bleibt. Mittlerweile stellte die Stadt jedoch fest, dass die 2G-plus-Regelung inklusive FFP2-Maskenpflicht „zu einem Einbruch der Besucherzahlen“ geführt hat.

Am Freitagnachmittag kam die Information aus dem Rathaus, dass der Adventsmarkt schließt – wie auch schon der Braunschweiger Weihnachtsmarkt, wie der Peiner Weihnachtsmarkt, wie die Wolfsburger Weihnachtsmarkt und viele weitere Märkte. Allerdings ist – wie auch in Wolfsburg – kein absolutes Ende vorgesehen: „Auf die typischen süßen und herzhaften Angebote muss niemand verzichten“, kündigt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn, an. Denn voraussichtlich ab Montag soll sich der Advent auf dem Marktplatz in eine adventliche To-Go-Meile verwandeln.

Gastronomische Angebote gibt’s dann zum Mitnehmen

Siemer erklärt, wie das geplant ist: „Der Zaun kommt weg, drei Hütten werden abgebaut, darunter die beiden Glühweinstände. Die anderen Stände hingegen werden in einer lockeren Reihe mit ausreichend Abstand neu angeordnet.“ Die Standbetreiber bieten ihre gastronomischen Angebote dann ausschließlich zum Mitnehmen an.

Auf der adventlichen Meile warten Crepes und Poffertjes, Bratwurst und Gemüsepfanne, schwäbische Spezialitäten und Schmalzkuchen auf hungrige Abnehmer. Auch das Kinderkarussell dreht sich weiter.

Von der AZ-Redaktion