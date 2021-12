Weihnachtsmärchen: "Die Schneekönigin" zieht die Gifhorner in ihren Bann

Gifhorn

Die beliebten Weihnachtsmärchen, die vormittags für Schulklassen aufgeführt werden, fielen in diesem Jahr allesamt aufgrund der hohen Corona-Zahlen aus. In der Stadthalle kamen gestern Nachmittag dennoch knapp 100 Gifhorner Kinder in den Genuss, gemeinsam mit Eltern oder Großeltern ein wunderbares Weihnachtsmärchen zu erleben: Das Theater für Niedersachsen aus Hildesheim präsentierte „Die Schneekönigin“.

Zur Galerie Viel Applaus gab es für das Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ am Sonntag in der Gifhorner Stadthalle. Hier sind ein paar Impressionen.

Das zeitlose Märchen aus der Feder von Hans Christian Andersen wurde als modernes Familienmusical mit vielen schwungvollen Songs umgesetzt.Das Stück beginnt mit einer Szene, in der den Kindern Gerda und Kay von Gerdas Oma Märchen erzählt werden. Gebannt hängen die beiden besten Freunde an Omas Lippen, als sie vom Zauberspiegel eines bösen Zauberers berichtet, der einst von seinen Zauberschülern gestohlen wurde, da sie mit seiner Hilfe die Welt beherrschen wollten. Der Spiegel zerbrach in tausende winzige Zauberspiegel-Splitter. Jeder, der von einem dieser Splitter getroffen wird, bekommt ein kaltes und böses Herz. So geschah es vor langer Zeit auch mit einer Frau, die ein Spiegelstück direkt in ihr Herz bekam und die seither als böse Schneekönigin über ihr vereistes Reich in Lappland herrscht.

Kay und Gerda freuen sich jedoch ihres Lebens und darüber, dass es morgen vielleicht endlich schneien könnte. Sie singen das Lied „Kay und Gerda, Gerda und Kay“ und feiern damit ihre enge unzertrennliche Freundschaft. Am nächsten Morgen staunen sie über die weiße Winterwelt vor der Tür, bis Kay von einem Splitter ins Auge getroffen wird. Er wird böse, beschimpft Gerda, singt: „Ich hab euch alle satt“ und verschwindet. Da Gerda ihren besten Freund so sehr vermisst, begibt sie sich auf die Reise, um ihn zu suchen.

Sie bricht sie ins Schloss ein und betrachtet den schlafenden Prinz, der sich aber als jemand anderes herausstellt. Prinz und Prinzessin erwachen, lassen durch „Alexa“ das Licht anschalten und begeistern das junge Publikum mit einem coolen Hip Hop-Song über die Liebe. Von der Prinzessin für ihre weitere Reise mit einem „All-You-Need“-Paket ausgestattete Gerda setzt ihre Suche fort, gerät aber bald in die Fänge einer Räuberin im Wald, die das Mädchen ihrer Tochter schenken möchte.

Gifhorner bedanken sich mit viel Applaus für die Aufführung

Die Räubertochter lässt ihre neue Freundin Gerda traurig gehen und gibt ihr sogar noch ihre Stiefel, ihr Rentier und einen Leiterwagen mit für den langen Weg.Das treue Rentier bringt Gerda nach Lappland, und schließlich findet sie Kay. Der jedoch hat sie vergessen und will nicht mit ihr zurückkehren. Traurig singt Gerda ihr altes gemeinsames Lied „Kay und Gerda, Gerda und Kay“, und endlich schmilzt der Zaubersplitter in Kays Herz. Als er zu frieren beginnt und weinen muss, tropft auch der Splitter aus seinem Auge, und gemeinsam machen die beiden Freunde sich glücklich wieder auf den langen Rückweg.

Inszeniert wurde Andersens Stück von Klaus Hemmerle, die Musik schrieb Pit Przygodda. Das sechsköpfige Ensemble von „Die Schneekönigin“, allen voran Lara Hofmann in der Rolle der Gerda, erntete viel Applaus von den kleinen und großen Zuschauern in der Stadthalle.

Von Maren Kiesbye