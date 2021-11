Gifhorn

Die Hochzeitsmühle, das Schloss, der Kultbahnhof, der Schlosssee – und jedes Mal der Weihnachtsmann im tiefen Schnee davor: Das ist die neue Weihnachtspostkartenreihe mit Gifhorner Motiven, die ab 20. November in limitierter Auflage erhältlich ist. Und wie es sich zu Weihnachten gehört, fließt ein Teil des Erlöses einem guten Zweck zu.

Eigentlich wollte der Gifhorner Weihnachtsonkel ja etwas Urlaub machen, als Gifhorn Ende Januar und Anfang Februar von den starken Schneefällen überrascht wurde. Spontan packte der Weihnachtsonkel sein rotes Kostüm also wieder aus, zog es an und machte gemeinsam mit der Fotografin Maren Kiesbye Fotos mit viel Schnee und Gifhorner Motiven – und ihm davor.

Entstanden sind aus diesen Fotos vier Klapppostkarten mit Weihnachtsgrüßen aus Gifhorn. Da steht der Weihnachtsonkel vor der Hochzeitsmühle, spaziert am Schlosssee entlang mit dem Mühlenmuseum im Hintergrund, ist mit dem Schloss im Hintergrund zu sehen und besucht das alte Bahnhofsgebäude, in dem heute der Kultbahnhof ist. Stadt und Landkreis Gifhorn sowie die Betreiber des Kultbahnhofs unterstützen die Aktion, indem sie eine Freigabe der Fotos von ihren Gebäuden erteilt haben.

Bildergalerie: Das sind die Postkarten

Zur Galerie Bekannte Gifhorner Gebäude, tiefer Schnee, der Weihnachtsmann: Vier Motive gibt es bei der neuen Postkartenreihe aus Gifhorn. Ein teil des Verkaufserlöses fließt in die AZ-Aktion „Helfen vor Ort“.

Postkartenkauf hilft Kindern im Kreis Gifhorn

Diese vier Klapppostkarten gibt es ab sofort im Set, limitiert und mit passenden Briefumschlägen. Erhältlich sind die Sets in der AZ-Konzertkasse im Steinweg, im Kaufhaus Schütte in der Fußgängerzone sowie in der Tourist-Info im Cardenap für jeweils 5,95 Euro – bis Heiligabend beziehungsweise so lange der Vorrat reicht. Ein Teil des Erlöses fließt übrigens an die Aktion „Helfen vor Ort“ der Aller-Zeitung. Über diese Aktion wird Kindern aus finanziell schwachen Familien in Gifhorn das ganze Jahr über geholfen. Zum Beispiel mit Schulsachen oder mit Geschenken zum Weihnachtsfest.

Ganz besondere Weihnachtsgrüße aus Gifhorn versenden und etwas Gutes damit tun: Damit nicht genug, die Karten sind auch noch klimaneutral gedruckt. Und zwar in Deutschland, das spart Transportwege. Bei der Verpackung wurde zudem komplett auf Plastik verzichtet.

Wer den Weihnachtsonkel einmal persönlich erleben möchte, hat im Rahmen des Verkaufs der Weihnachtsgrußkarten gleich dreimal Gelegenheit dazu. Am Freitag, 10. Dezember, ist er ab 13 Uhr in der Tourist-Info, ab 14.30 Uhr in der AZ-Konzertkasse und von 16 bis 18 Uhr im Kaufhaus Schütte, um beim Kartenverkauf zu helfen.

Von Thorsten Behrens