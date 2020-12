Weihnachtsgottesdienste im Landkreis Gifhorn: Diese Angebote gibt’s

Landkreis Gifhorn

Die angespannte Corona-Lage verlangt den Kirchengemeinden im Landkreis Gifhorn einiges ab. Waren Mitte der Woche schon fast alle Gottesdienste geplant, so ist nun schon einiges wieder überholt. Die AZ gibt einen kleinen Überblick über gemeldete Änderungen zu den Weihnachtstagen. Vorsicht: Kurzfristig sind noch weitere Regeländerungen oder gar Absagen möglich.

St. Nicolai Gifhorn: Der Open-Air-Gottesdienst auf dem Marktplatz an Heiligabend kann nicht in gewohnter Form stattfinden. Alle für 24. Dezember geplanten Gottesdienste (15, 16, 17 und 18 Uhr) finden in der Kirche statt. Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Bereits eingegangene Anmeldungen für die Open-Air-Gottesdienste bleiben bestehen. Kontakt unter Tel. (0 53 71) 98 51 12 oder per E-Mail an britta.kempe@evlka.de.

Anzeige

Paulus-Gemeinde Gifhorn: Open-Air finden an Heiligabend Gottesdienste statt. Die Teilnehmerzahl ist limitiert auf 250: um 15 Uhr für Kinder unter sechs Jahre, 16.30 Uhr für Kinder ab sechs Jahren, 18 Uhr Christvesper und 22 Uhr Christnacht. Anmeldungen sind erforderlich bis 22. Dezember unter https://gifhorn-paulus.gottesdienst-besuchen.de.

Friedenskirche Gifhorn: Es entfallen am 4. Advent der Familiengottesdienst um 10 Uhr, der Gottesdienst um 11.30 Uhr und der Jugendgottesdienst um 18 Uhr, der Weihnachtsgottesdienst am 27. Dezember, die Gottesdienste am 3. Januar. Heiligabend gibt es um 15.30 und 17 Uhr auf der Wiese hinter der Friedenskirche Open-Air-Gottesdienste. Anmeldung über die Homepage Gifhorner-Friedenskirche.de. Auch ein Online-Gottesdienst wird angeboten.

Quelle: AZ

Kirche im Brauhaus: Ein Online-Gottesdienst mit speziellem Gifhorn-Bezug kann jeweils um 14, 15.30, 17, 18.30, 20 und 23 Uhr über die Homepage der Kirche im Brauhaus oder den YouTube Kanal angesehen werden. Mehr Infos unter www.kirche-im-brauhaus.de.

Martin-Luther-Gemeinde in Gifhorn: Abgesagt ist die musikalische Christnacht, Heiligabend kann man von 15.30 bis 17 Uhr auf der Plaza den Weihnachtsweg an fünf Stationen begehen, am 26. Dezember ist um 18 Uhr musikalischer Abendgottesdienst.

Landeskirchliche Gemeinschaft Tiddische: Weihnachtsspaziergang in der Dorfstraße. Start ist um 15 Uhr vor dem Agrarhandel Goes mit einer Andacht.

Kirchengemeinden Brome-Tülau und Ehra: Sämtliche Gottesdienste bis 10. Januar sind abgesagt. Auf der Homepage kirche-brome.de, kirche-tuelau.de und kirche-ehra.de werden Andachten und ein Kurzgottesdienst für die Familienweihnachtsabende eingestellt.

Friedenskirche Groß Oesingen: Heiligabend finden Christvespern um 15, 16, 17 und 18 Uhr statt. Teilnahme nur mit Eintrittskarte, sie sind nach dem Gottesdienst am 4. Advent in der Kirche, ab Montag in der Bäckerei Cordes sowie über die Kirchenvorsteher oder beim Pfarramt erhältlich. Die Christvesper um 18 Uhr findet auch bei gutem Wetter in der Kirche statt.

Thomas-Kirche in der Sassenburg: Um 14, 16 und 18 Uhr sind Heiligabend Christvespern geplant, eine Christnacht um 22.30 Uhr. Anmeldungen sind nötig bis Dienstag, 22. Dezember, unter Tel. (0 53 78) 267 oder per E-Mail an thomaskirche-sassenburg@web.de.

Kirchengemeinden St. Stephani und St. Vincenz in Meine, Wedesbüttel und Grassel: Christvespern können nur nach Anmeldung über www.kirche-meine.de oder Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr unter Tel. (0 53 04) 70 47 besucht werden.

Evangelische Gottesdienste am 24. Dezember in Meine: 15 Uhr Christvesper open air auf dem Schulhof des PMG, 16 Uhr Christvesper open air bei Familie von Knobelsdorff in Wedesbüttel (Burgweg 6), 16 Uhr Christvesper open air rund um die Kirche in Grassel, 14 bis 16 Uhr Offene Kirche in St. Stephani Meine – keine Anmeldung erforderlich, 22 Uhr Gottesdienst zur Christnacht in St. Stephani – Anmeldung vor und nach dem Gottesdienst am 4. Advent, 18 Uhr Onlinegottesdienste und -krippenspiele unter www.kirche-meine.de Stichwort „ Andachten“.

St.-Georgs-Kirchengemeinde Steinhorst: An Heiligabend finden Christvespern um 14, 15, 16 und 17 Uhr statt. Teilnahme nur mit Eintrittskarte, sie sind nach dem Gottesdienst am 4. Advent in der Kirche, über die Kirchenvorsteher, im Kirchenbüro oder beim Pfarramt erhältlich.

Evangelische Kirche in Wesendorf: Keine Gottesdienste an Heiligabend. Stattdessen gibt es einen Stationenweg in Wagenhoff und Wesendorf. Zusätzlich ist die Kirche in Wesendorf an Heiligabend von 14 bis 18 geöffnet. Für Gottesdienste am 25., 26. und 31. Dezember sind Anmeldungen nötig: www. Wesendorf.Gottesdienst-besuchen.de oder Tel. (0 53 76) 75 60.

St.Marien Isenbüttel: Die Open-Air-Gottesdienste in Wasbüttel und Isenbüttel an Heiligabend sind abgesagt. Ein Gottesdienst wird über die Homepage www.kirche-isenbuettel.de zu sehen sein.

St. Marien Päse: Die am 24. und 25. geplanten Open-Air Gottesdienste in Päse und Ahnsen sind abgesagt. Am 1. Weihnachtstag wird die Päser Kirche für Besucher in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ein digitaler Gottesdienst wird auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde zu sehen sein: St. Marien-Kirche Päse – YouTube. Am 2. Weihnachtstag findet um 10 Uhr der Gottesdienst wie geplant statt. Anmeldung ist erforderlich unter kg.paese@evlka.de, Anmeldeschluss ist der 22. Dezember.

Christus-Kirche Calberlah: Der Open-Air-Gottesdienst am Heiligabend um 16 Uhr ist abgesagt. Die Christmette am Heiligabend um 22 Uhr sowie der Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag um 10 Uhr können mit vorheriger Anmeldung stattfinden. Platzkarten gibt es am 21. und 22. Dezember jeweils von 16 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum. Es gibt einen Mitnehm-Gottesdienst zum Heiligabend aus der Andacht-To-Go-Box vor dem Schaukasten. Digitale Angebote gibt es unter www.kirche-calberlah.de.

St.Petri Müden: An Heiligabend findet um 17 Uhr auf dem Platz am Backhaus eine Christvesper unter freiem Himmel statt. Es ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Es gibt nur Stehplätze. Anmeldung erforderlich unter Tel. (0 53 75) 302 31 50 sowie https://petrionline.gottesdienst-besuchen.de. Der Gottesdienst wird parallel unter www.petrionline.de übertragen.

Von unserer Redaktion