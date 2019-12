Weihnachtsgeschäft 2019: Gifhorner Einzelhandel zieht positive Bilanz

Gifhorn

Positive Bilanzen ziehen Gifhorner Einzelhändler im Gespräch mit der AZ über das Weihnachtsgeschäft 2019. Ein Selbstläufer ist das nicht angesichts der drückenden Konkurrenz des Online-Handels. Die Gifhorner haben Strategien, um gegenzuhalten – und sprechen davon, dass auch jüngere Kunden die Vorteile des analogen Handels neu entdecken.

„Generell haben wirein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft, damit muss man nicht unbedingt rechnen.“ Umso mehr freut sich Udo von Ey, dass wieder zahlreiche Menschen in sein Kaufhaus Schütte gekommen sind. Er verzeichnet „ein kleines Plus“ im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft 2018. „Wir haben eine gute Frequenz gehabt.“

Mehr auf Einkaufserlebnis setzen

Bequem vom Sofa aus einkaufen und sich die Ware schicken lassen: Gegen den Online-Handel – Schütte selbst hat auch einen Online-Shop – müsse man erstmal ankommen, weiß von Ey. „Wir gucken, dass wir mehr in die Erlebnisschiene gehen.“ Café, Männerspielabende et cetera: „Das werden wir noch mehr machen.“

Ambiente und Service sind wichtig

Der Einkauf als Erlebnis: Auch Fritz Becker jun. weiß, wie wichtig dieser Faktor für den analogen Handel ist. „Jedes erfolgreiche lokale Geschäft kann sich nur behaupten, wenn es das Gegenteil vom Online-Handel macht.“ Also nicht auf den günstigen Preis setzen, sondern auf Erlebnis, Ambiente und Service. Und auch die ökologischen Vorteile des Service im Handel vor Ort herausstreichen: „Es ist noch stärker ins Bewusstsein zu rücken, was es heißt, zehn Teile zu bestellen und neun wieder zurückzuschicken.“

Der Umbau zahlt sich aus

Dass das Ceka-Kaufhaus mehr Umsatz als im Weihnachtsgeschäft 2018 gemacht hat, führt Leiter Michael Metz auch auf analoge Vorteile zurück: „Wir sehen es als Erfolg unseres Umbaus. Das merken wir auch am Feedback unserer Kunden.“ Sei in den Vorjahren häufig die Sportabteilung jene Renner-Abteilung gewesen, die auch andere mit ins Plus gezogen habe, sei es diesmal anders gewesen: Es habe überall gute Verkaufszahlen gegeben, freut sich Metz.

Bei Defekten zum Fachhandel statt zur Post

Die Vorteile erkennen laut Jasmin Royer von Expert Gifhorn auch immer mehr internetaffine junge Menschen. „Viele Leute wollen den Service haben.“ Also bei Defekten oder Reklamationen lieber gleich zum Fachhändler statt zur Post gehen. Das sei mit ein Grund dafür, dass der Elektronikfachmarkt im Real-Zentrum das 2018-er Niveau habe halten können.

Das war gefragt als Geschenk

Abspielgeräte, die in Verbindung mit Figuren zum Anfassen Geschichten zum Besten geben: Diese so genannte Tonieboxen waren bei Schütte die Renner des Weihnachtsgeschäfts 2019, ebenso wie „sensationell viele Kinderbücher“. Bei Becker war angesichts der milden Temperaturen leichtere Kleidung gefragt, beim Expert-Elektronikmarkt „Akkusauger jeglicher Art“, Smartwatches für die Überwachung der eigenen Fitness und der Dauerbrenner Spielekonsolen. Einen Topseller haben alle gemeinsam: Gutscheine. Deshalb und wegen der Geldgeschenke rechnen die Gifhorner Kaufleute damit, dass in den kommenden Tagen die Läden immer noch voll sind.

Gutscheine gehen immer

„Die Schütte-Taler sind sehr gut verschenkt worden“, sagt von Ey. „Die werden in den nächsten Tagen noch reinkommen.“ Bereits vor Weihnachten seien noch Gutscheine vom Vorjahr eingelöst worden, berichtet Becker. Er rechnet damit, dass der Rücklauf der aktuellen Gutschein-Geschenke bis zum ersten Januar-Wochenende laufen wird.

Von Dirk Reitmeister