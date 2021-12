Weihnachten, Wochenmärkte, Corona: Wichtige Termine und Themen im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Was ist im Landkreis Gifhorn eigentlich in der Weihnachtswoche so los? Die AZ hat zusammengestellt, was für Sie relevant wird, welche Veranstaltungen anstehen und worüber diskutiert wird.

Weihnachtliches:

Am Heiligen Abend lädt Superintendentin Sylvia Pfannschmidt zu einem Gottesdienst um 18 Uhr auf dem Schlosshof in Gifhorn ein. Zusammen mit dem Posaunenchor von St. Nicolai und dem Kirchenvorstand wird sie den Gottesdienst gestalten. Ab 17.30 Uhr ist Einlass. Die Coronapandemie erfordert die Anwendung der 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet). Am Eingang zum Schlosshofgelände müssen die Besuchenden zusammen mit dem Personalausweis ihren Impfpass oder ihr Genesenenzertifikat vorzeigen. Am besten ist die Bereitstellung des QR-Codes. Wer nicht geimpft ist, muss ein tagesaktuelles Testzertifikat beibringen. Vor Ort ist keine Testung möglich. Außerdem besteht die Pflicht der Dokumentation durch die Luca-App oder durch das Ausfüllen der Adresszettel. Auf dem Gelände ist ausreichend Platz, so dass keine Anmeldung nötig ist. Das Tragen von medizinischen Masken und das Abstandhalten sind selbstverständlich. Es gibt keine Möglichkeit zu sitzen, Stühle können aber mitgebracht werden. Für andere Bedürfnisse wird ein Toilettenwagen bereitgestellt.

Die 3G-Regel gilt auch in den anderen Heiligabend-Gottesdiensten in der St. Nicolai-Kirche. Um 16 Uhr startet die Kinderchristvesper mit Krippenspiel, das Pastor Groh mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen vorbereitet hat. Die Platzzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden auch für den 23 Uhr-Gottesdienst erbeten, den Pastor Wittkämper leitet. Darum kann nur mit Anmeldung über das Anmeldungsportal www.gifhorn-nicolai.gottesdienst-besuchen.de ein Einlass garantiert werden. Für die Erwachsenen gilt die 3G-Regel, Kinder bis einschließlich 18 Jahren sind davon ausgenommen. Während des gesamten Gottesdienstes gilt die Maskenpflicht.

An Heiligabend verwandelt sich die Dorfstraße in Tiddische zu einer Weihnachtsstraße. Beginn ist um 15 Uhr, Ende um 16.30 Uhr. Es wird verschiedene Stationen geben: Vor dem Agrarhandel Goes wird der Engelschor eigens dafür einstudierte Lieder vortragen und die Besucher und Besucherinnen können bekannte Weihnachtslieder mitsingen. Gemeindepastor Arne Christian Sawall wird die Weihnachtsandacht halten. Verena Koch aus der St. Georg Gemeinde in Jembke wird auf ihrer Weihnachtstour durch die Dörfer in Tiddische Halt macht und um 15.30 Uhr eine Andacht halten. Außerdem können die Besucher sowohl den Hirten als auch den Weisen aus dem Morgenland begegnen. Im Stall von Jens Röhl gibt es die Krippe zu bestaunen. Außerdem lädt der Wirt zu Heißgetränken ein. Bitte einen Becher mitbringen. An den Stationen ist eine Maske zu tragen und der Abstand einzuhalten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber gern gesehen.

Einen Weihnachtsspaziergang für die ganze Familie bietet die Evangelische Gemeinschaft am Calberlaher Damm in Gifhorn an Heiligabend von 14 bis 16 Uhr an. An sechs Stationen auf rund 1200 Metern Streckenlänge (Dauer etwa eine Stunde) wird die Weihnachtsgeschichte interaktiv erlebt. Anmeldungen mit Personenanzahl und Zeitangabe bei Silke Weber unter Tel. (0 53 71) 590 66 03 oder per Mail an silke-weber@jesus.de.

Rund um Corona:

Das Corona-Testzentrum in der Begegnungsstätte UnserAllerOrt in Weyhausen (Neue Straße 12) steht den Bürgern auch an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen zur Verfügung. Es ist dann jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Offene Impf-Angebote:

Diese Impf-Termine sind in dieser Woche im Angebot: Am Dienstag, 21. Dezember, von 12 bis 16 Uhr in der Sporthalle in Rühen sowie von 14 bis 18 Uhr im Gifhorner Kultbahnhof. Geimpft wird auch in der Wittinger Stadthalle – und zwar am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Dezember, jeweils von 8.30 bis 15 Uhr.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass (wenn vorhanden). Personen unter 16 Jahren benötigen mindestens die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Impfstoff ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Es ist daher nicht erforderlich, schon längere Zeit vor Beginn des Impftermins an der Location einzutreffen.

Fragen zu den Impf-Terminen werden telefonisch unter (0 53 71) 82 89 09 oder (0 53 71) 82 87 29 oder per E-Mail an mit@gifhorn.de beantwortet.

Kulturelle Veranstaltungen:

Am Eingang des Künstlerhaus Meinersen ist die Lichtinstallation „Das hohe Tor“ des Stipendiaten Sorn Pathatakorn in der abendlichen Dunkelheit zu sehen. Ein flächiger Lichtstrahl erscheint zwischen zwei Baumstämmen. Der vorhandene Weg führt das Auge und suggeriert die Möglichkeit, ihn zu überqueren. Einerseits verbindet die Installation zwei Bäume auf beiden Seiten des Weges zum Haus. Andererseits schafft sie eine visuelle Grenze, eine immaterielle Schwelle, die die Bedeutung des Unterschieds zwischen einem Schritt und dem nächsten in Richtung des Künstlerhauses markiert. Sorn Pathatakorn ist Stipendiat der Bösenberg-Stiftung, er lebt und arbeitet für drei Monate im Künstlerhaus Meinersen. Bis zum 30. Dezember ist das Kunstwerk täglich von 17 bis 19 Uhr jede halbe Stunde zu bewundern.

Kommunalpolitik:

Der Rat der Gemeinde Meine tagt vor Weihnachten noch einmal, und zwar am Mittwoch, 22. Dezember, um 18 Uhr im Gemeindezentrum am Wiesenweg 13. Die Zahl der Zuhörenden ist auf 15 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist bei der Gemeindeverwaltung unter Tel. (0 53 04) 91 11 0 erforderlich, es gilt 2G-plus. Unter anderem auf der Tagesordnung: Die Beauftragung einer Firma zur Personalbeschaffung im Kita-Bereich sowie eine Diskussion über zusätzliche Kita-Gruppen für die Übergangszeit bis zum Bau neuer Kita-Räumlichkeiten.

Sonstiges:

Der Wochenmarkt in Isenbüttel findet in der Regel freitags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt. Wegen Heiligabend wird der Wochenmarkt auf Donnerstag, 23. Dezember, vorverlegt.

Aufgrund des Feiertags am Samstag, 25. Dezember, wird auch der Gifhorner Wochenmarkt vorverlegt – auf den Freitag vorverlegt. Er findet somit schon am 24. Dezember in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr statt. Die Standplätze sind teilweise verlegt vom Marktplatz in den Steinweg, aufgrund des Feiertags ist ein reduziertes Angebot möglich.

Die Okerbrücke in Meinersen ist fertig saniert. Der Fahrzeugverkehr über die neue Brücke wird im Laufe des 23. Dezember nach fast zweijähriger Bauzeit wieder möglich sein, teilt die Verwaltung mit.

Auch über die Weihnachtsfeiertage fahren die Busse der VLG durch den Landkreis – allerdings mit Änderungen. An Heiligabend enden die letzten Fahrten in der Stunde zwischen 14 und 15 Uhr. Anschließend wird der Verkehr eingestellt. Entfallende Fahrten sind in den Fahrplänen gekennzeichnet. Anruflinientaxen und Flexoverkehre sind am 24. Dezember nicht im Einsatz. Am 25. und 26. Dezember fahren die Busse nach dem Sonntagsfahrplan. Die VW-Linien werden vom 23. Dezember bis 9. Januar eingestellt, die Rückfahrt der Nachschicht am Morgen des 23. Dezembers wird noch durchgeführt. VW-Mitarbeiter, die während der Zeit der Produktionsruhe eine Fahrtmöglichkeit von oder zu VW benötigen, können dies bei der VLG-Leitstelle mindestens einen Tag vorher unter Tel. (0 53 71) 94 98 12 zur Koordinierung eines Sammeltaxis anmelden.

Die neuen Anmeldetermine für die Babyschwimm-, Freischwimmer- und Seepferdchenkurse von Januar bis April in der Gifhorner Allerwelle sind da: Am 20. Dezember beginnt die Anmeldung für das Babyschwimmen und die Freischwimmerkurse, am 21. Dezember für die Seepferdchenkurse – jeweils von 14 bis 18 Uhr. Die Begleitpersonen der Babys müssen die entsprechenden Vorgaben der aktuell geltenden Corona-Verordnung erfüllen. Insgesamt stehen 117 Plätze in den Seepferdchen-, 90 Plätze in den Babyschwimm- und 50 Plätze in den Freischwimmerkursen für den Zeitraum von Januar bis April zur Verfügung. Um zu den Seepferdchenkursen angemeldet werden zu können, müssen die Kinder mindestens sechs Jahre alt sein. Die Anmeldungen sind nur persönlich in der Allerwelle möglich, da die Kurse direkt bezahlt werden müssen.

