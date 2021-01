Wegen Corona informieren Gymnasien und Oberschulen im Landkreis Gifhorn künftige Fünftklässler digital

Landkreis Gifhorn

Corona fordert vor allem den Schülerinnen und Schülern viel ab: Homeschooling, Ausfall von Klassenfahrten und Ausflügen, kein Zusammentreffen mit den Schulkameraden mehr. Und künftige Fünftklässler können keinen Tag der offenen Tür an einer der weiterführenden Schulen im Landkreis Gifhorn besuchen. Aber die Schulen haben sich etwas einfallen lassen. Die AZ hat alle Schulen im Landkreis Gifhorn, die Fünftklässler aufnehmen, angeschrieben und listet hier die eingegangenen Antworten auf.

Das Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine bietet Schnupperunterrichte und einen Infonachmittag an – beides am Donnerstag, 11. Februar. Die Schnupperunterrichte finden um 15 Uhr online über ein Videokonferenztool statt. Geplant sind kurze Unterrichtseinheiten in drei unterschiedlichen Fächern. Zur Teilnahme wird ein elektronisches Endgerät mit Mikrofon und Kamera sowie ein Internetanschluss benötigt. Die interessierten Schüler müssen sich bis Freitag, 5. Februar, auf der Homepage www.gymnasium-meine.de anmelden. Am gleichen Tag gibt es um 16.15 Uhr eine Informationsveranstaltung über die Schule als Live-Session über YouTube live sowie mit kurzen Videos. Im Anschluss an die Veranstaltung werden Videokonferenzräume für Fragerunden geöffnet. Eine Anmeldung zum Infonachmittag ist nicht notwendig. Für den Besuch des Meiner Gymnasiums ist eine Anmeldung – ab sofort möglich – bis Ende Februar über die Homepage notwendig.

So läuft es an den Gymnasien Hankensbüttel und Meinersen

Das Gymnasium in Hankensbüttel hat die Präsentation auf seine Homepage www.gyhank.de/html/index_praesentation.html gestellt. Dort gibt es auch Infos unter anderem zu besonderen Angeboten am Gymnasium wie bilingualer Fachunterricht und mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht, zum Leitbild, zur Mensa, zum Ganztagsangebot. Unter „Service“ finden sich alle Dokumente zur Anmeldung – die Anmeldetermine sind Montag, 31. Mai, bis Mittwoch, 2. Juni. Unter Tel. (0 58 32) 98 40 17 gibt es wochentags zwischen 9 und 12 Uhr bei Bedarf bei Christian Chmelensky weitere Infos.

So laufen die Informationen an den Oberschulen im Landkreis Gifhorn Drei Oberschulen gibt es im Landkreis Gifhorn. Und so laufen hier die Informationen und Anmeldungen für die künftigen Fünftklässler, so weit der AZ gemeldet: Die Anmeldetermine für den neuen 5. Jahrgang an der Oberschule mit Gymnasialzweig in Groß Schwülper sind Montag, 31. Mai, und Dienstag, 1. Juni, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch, 2. Juni, von 8 bis 12 Uhr. Mitzubringen sind das letzte Zeugnis, die Geburtsurkunde und eine Kopie des Impfpasses. Die Eltern werden gebeten, sich aktuell über die Regelungen zu den Anmeldeterminen (Stichwort Corona) auf der Homepage www.obs-papenteich.de zu informieren. Dort finden sich auch Infos zur Schule – ein kurzer Film mit dem Schulsong, Bilder aus dem Schulleben, eine Übersicht über mögliche Bildungswege und eine Präsentation, die sonst für Elterninfoabende genutzt wird. Bei Fragen steht die Schulleitung jederzeit per E-Mail zur Verfügung. Die Oberschule Wesendorf hat für die Schüler der vierten Klassen, die im Einzugsbereich der Schule in eine Grundschule gehen, einen Flyer verteilt. Kurz und knapp werden dort die wichtigsten Merkmale der Schule erklärt. Wer dieses Informationsblatt nicht über die Grundschule erhalten hat, kann es bei der Oberschule anfordern. Dies gilt auch für ältere Schüler, die über einen Schulwechsel nachdenken. Auf der Homepage www.obs-wesendorf.de stehen viele weitere Informationen, Fotos und Filme. Für telefonische Beratungsgespräche steht die Schulleitung zur Verfügung unter Tel. (0 53 76) 899 61. Anmeldeformulare können über die Homepage ausgedruckt oder im Sekretariat (aktuelle Öffnungszeiten 8 bis 12 Uhr) abgeholt werden, eine Anmeldung ist nach telefonischer Terminabsprache jederzeit möglich. Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail möglich an sekretariat@obswesendorf.de.

Das Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen und Leiferde bietet online eine Möglichkeit an, sich ein Bild von den vielen Bausteinen des Schullebens zu machen. Insbesondere die neu strukturierte Homepage des Gymnasiums www.gymnasium-meinersen.de gibt Auskunft über alle wichtigen Fragen. Sie informiert über das Anmeldeverfahren für den 5. Jahrgang, die pädagogischen Ziele und die vielfältigen Aktivitäten an beiden Schulstandorten. Auf einer virtuellen Tour kann man sich einen ersten Eindruck von den Schulgebäuden verschaffen. Auch auf häufig gestellte Fragen finden sich Antworten. Gleichzeitig hofft die Schule auf eine Lockerung des Shutdowns und plant einen Präsenzschnuppernachmittag und Elterninformationsabende für die Zeit nach den Osterferien beziehungsweise für den Frühsommer in der Außenstelle Leiferde. Termine und weitere Informationen sind immer aktuell auf der Homepage abrufbar.

So läuft es an den Gymnasien in der Stadt Gifhorn

Das Humboldt-Gymnasium in Gifhorn stellt sich auf der Schulhomepage www.humboldtgymnasium.de vor mit Informationen beispielsweise über Leitbild und Schulleben, Fremdsprachen, das bilinguale Profil, den MINT-1-Bereich), das offene Ganztagsangebot (Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften). Zudem werden Schulführungen von Januar bis April nach vorheriger Vereinbarung per E-Mail an sekretariat@hg-gf.de oder unter Tel. (0 53 71) 98 560 angeboten. Die Anmeldetermine für die künftigen Fünftklässler sind von Montag, 31. Mai, bis Mittwoch, 2. Juni, jeweils von 8 bis 18 Uhr – alle Informationen und Formulare dafür stehen auf der Internetseite. Beratungsgespräche sind möglich, Termine dazu gibt es per E-Mail oder Telefon.

Der Anmeldezeitraum für das Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn liegt in der Zeit von Montag, 31. Mai, bis Mittwoch, 2. Juni. Die Anmeldung erfolgt digital und kontaktlos – weitere Infos gibt es auf der Homepage https://ohg-gf.de. Für den bevorstehenden Schulwechsel haben Eltern die Möglichkeit, individuelle Fragen freitags von 9.30 bis 10.30 Uhr unter Tel. (0 53 71) 987 50 zu klären. Das Gymnasium stellt sich auf seiner Homepage vor unter anderem mit einem Präsentationsvideo und FAQ. Auf Wunsch gibt es individuelle Schulführungen und persönliche Beratung vor Ort nach Absprache.

Von Thorsten Behrens