Eigentlich hätte die Stadt Gifhorn am Sonntag mit zahlenmäßig großen Abordnungen von Vereinen auf dem Alten Friedhof der Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges gedacht. Das ist in diesen Zeiten wegen Corona nicht möglich. Verwaltung und Politik war der Volkstrauertag aber so wichtig, dass überlegt wurde, welche Alternative es gibt. Ergebnis: Am Sonntag um 10 Uhr ist auf der städtischen Homepage die Gedenkfeier 2020 als Video zu erleben. Der Dreh fand am Freitagmorgen statt, die AZ war dabei.

Corona macht einsam, schmiedet aber zumindest dank digitaler Technik zusammen. Um kurz vor 10 Uhr steht Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich allein vor einem der Gedenksteine im alten Friedhofspark und spricht. Bis auf Serina Hoffmann vom Fachbereich Kultur, die ihn filmt, hört niemand zu. Gedenken im Corona-Modus heißt, dass alle Abordnungen zeitversetzt aufs Gelände kommen werden.

„Man konzentriert sich viel mehr darauf, was Falsches zu sagen“

Rund drei Stunden lang wird das Prozedere dauern. Wie ist das so für Nerlich? Ihm ist nicht wirklich wohl in solch einer Variante, aber sie sei eben alternativlos. Auch das Schützenfest und Altstadtfest hat er im Corona-Jahr schon alleine vor der Kamera absagen müssen. Ansprachen im großen Kreis seien eher sein Ding. „Wenn man allein da steht, konzentriert man sich viel mehr drauf, bloß nichts Falsches zu sagen.“

Es geht auch unter Corona-Bedingungen: Das Gedenken an die Opfer der Weltkriege fand am Freitagmorgen auf dem Alten Friedhof in Gifhorn vor laufender Kamera statt. Den Volkstrauertag 2020 gibt es am Sonntag im Internet zu sehen.

Und dann kommen auch schon mit Nicole Wockenfuß (Grüne), Nicole Rudbach ( ÖDP), Ulrich Stenzel ( SPD) und Thomas Reuter ( CDU) Vertreter der Stadtratsfraktionen aufs Gelände. Ein Gutes habe die Corona-Variante des Volkstrauertages ja wenigstens, scherzen alle. In den letzten Jahren war es stets ungemütlich nass-kalt.

Reuter trägt seine Uniform als Reservistenoffizier der Luftwaffe. „Das hier ist eine besondere Ehre“, sagt er. Den Kranz wird er kurz darauf in seiner Eigenschaft als stellvertretender Bürgermeister mit Nerlich niederlegen. Das – so viel sei hier verraten – wiederholen die Beiden. Serina Hoffmann findet die erste Aufnahme nicht so tauglich für die Ausstrahlung.

Deshalb ist das Gedenken auch heute noch so wichtig

Bürgermeister und Politiker sind nach einigen Minuten wieder weg. Zuvor hat Nerlich die Kernpunkte seiner Ansprache mitgeteilt. Auch Corona spielt dabei eine Rolle. Wichtig sei ihm zu vermitteln, dass ein Krieg nicht wie ein Virus über eine Gesellschaft hereinbricht. Kriege seien aktiv angezettelt. Und gerade heute sei es wichtig, gegen Hass und das Schüren von Konflikten den Finger zu heben. Ihn mache es sprachlos, dass applaudiert werde, wenn jemand die Nazi-Größe Hermann Göring zitiere. „Unter dem hätte es damals noch nicht einmal eine Demo gegeben“, so Nerlich.

Acht Abordnungen kommen zeitversetzt zum Gedenken

Und dann kommen nach und nach Abordnungen an die Reihe. Kränze von Feuerwehr, USK, BSK, Kriegsgräberfürsorge, Kyffhäuserkameradschaft, DRK, Bundeswehr und MTV Gifhorn werden ihren Platz an den Gedenksteinen finden.

Am Sonntag ist das Video online auf der Stadt-Homepage

Die insgesamt rund sechsminütige Video-Gedenkfeier ist erstmalig online zu sehen am Sonntag auf der Homepage der Stadt Gifhorn. Wer erst später gucken möchte, kann das über die digitalen Kanäle der Stadt nachholen.

Von Andrea Posselt