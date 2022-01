Gifhorn

Die Stadt Gifhorn hat am Montag eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach ab sofort die Teilnehmenden bei Versammlungen eine Mund-Nasen-Bedeckung mindestens des Schutzniveaus FFP2 zu tragen haben. Zur Begründung heißt es, dass mittlerweile außer fristgerecht angezeigten Versammlungen vermehrt auch nicht oder nicht fristgerechte Versammlungen sowie Eil- und Spontanversammlungen stattfänden.

„Bei diesen kann die Versammlungsbehörde den Infektionsschutz nicht in einem Kooperationsgespräch thematisieren und möglichst auf dieser Basis sicherstellen. Um dennoch in der aktuellen Infektionslage ein Mindestmaß an Infektionsschutz bei allen Versammlungen zu regeln, ergeht diese Allgemeinverfügung“, argumentiert die Stadt. Derartige Kooperationsgespräche hat es im Vorfeld der „Montagsspaziergänge“ zwar gegeben, aber bislang hat sich nie jemand von den Teilnehmenden an diese Auflage gehalten, Versammlungsleiter haben sogar öffentlich darauf hingewiesen, dass es jedem freistehe, selbst zu entscheiden, ob sie sich an die Auflagen halten, während beim Protest gegen die Montagsspaziergänge alle Teilnehmenden eine Maske trugen.

Körperliche Unversehrtheit wiegt schwerer als Beschränkung der Versammlungsfreiheit

Da das Robert Koch-Institut die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung wegen der Omikronvariante als insgesamt sehr hoch einschätze und die Mindestabstände im Verlauf einer Versammlung nicht konsequent eingehalten werden könnten – weder bei Spaziergängen noch bei stationären Versammlungen –, sei die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske das mildere Mittel im Vergleich zu Versammlungs-Verboten. „Die körperliche Unversehrtheit der Versammlungsteilnehmenden, etwaiger Gegendemonstranten, von Passantinnen und Passanten, der eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens wiegen schwerer als die Beschränkung der Versammlungsfreiheit. Eine Einschränkung der Meinungsäußerung geht mit dem Tragen einer Maske nicht einher“, bezieht sich die Allgemeinverfügung auch hier auf das Grundgesetz.

Bezug auf das Grundgesetz In der Allgemeinverfügung nimmt die Stadt an mehreren Stellen Bezug auf das Grundgesetz: Im Artikel 8 des Grundgesetzes heißt es wörtlich: „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“, in Absatz 2 wird ergänzt: „Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden“. Im Artikel 2 des Grundgesetzes steht: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ Im Niedersächsischen Versammlungsgesetz heißt es im Paragrafen 8: „Die zuständige Behörde kann eine Versammlung unter freiem Himmel beschränken, um eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.“ (Absatz 1) Die öffentliche Sicherheit ist vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg am 26. Juni 2020 so definiert worden, dass die Aufrechterhaltung des öffentlichen Gesundheitssystems im Falle einer Pandemie dazu gehört.

Diese Allgemeinverfügung gilt ab sofort, zunächst bis zum 15. Januar, eine Verlängerung bleibt möglich. Sowohl Teilnehmende und Versammlungsleitungen als auch Ordnerinnen und Ordner den Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, „dies gilt auch bei nicht angezeigten Versammlungen“. Ausgenommen davon sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Menschen mit ärztlichem Attest oder vergleichbarer amtlichen Bescheinigung. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren dürfen anstelle einer medizinischen Maske eine geeignete textile oder textilähnliche Maske tragen.

Von Christina Rudert