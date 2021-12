Wegen Corona: Schwierige Lage bei Schuleingangsuntersuchungen in Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Nachdem der Landkreis im März die Termine für die Schuleingangsuntersuchungen abgesagt hatte – es hätten bis zu 2000 Schülerinnen und Schüler in einer Turnhalle untersucht werden müssen, was in Corona-Zeiten völlig ausgeschlossen war –, ging es im September los, die Kinder zu untersuchen, die im Sommer 2022 eingeschult werden. Aber mit einer anderen Methode, wie Kreisrat Rolf Amelsberg mitteilt.

„Der kinder- und jugendärztliche Dienst hat mit den Schuleingangsuntersuchungen begonnen“, so Amelsberg. Allerdings werden die Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder auch mal Großeltern ins Gesundheitsamt eingeladen, es gibt Termine. „Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Untersuchungen zurzeit nicht vor Ort in den jeweiligen Grundschulen durchgeführt“, erklärt der Kreisrat.

Eine sozialmedizinische Assistentin checkt einige Dinge durch

Zu einer schulärztlichen Untersuchung, die ungefähr 40 Minuten pro Kind dauert, gehören ein Seh-, ein Hör- und ein Farbsinntest sowie eine Überprüfung der Visuomotorik – das ist die Auge-Hand-Koordination. „Diese Untersuchungen führt eine sozialmedizinische Assistentin durch“, sagt Amelsberg. Hinterher wird das Kind dem Schularzt oder der Schulärztin vorgeführt.

Reichlich 500 Schulanfängerinnen und -Anfänger hat der kinder- und jugendärztliche Dienst mittlerweile untersucht. „Dabei sind einige Kinder mit deutlichem Übergewicht und einem schlechten, gesundheitsgefährdenden Zahnstatus aufgefallen“, berichtet der Kreisrat. Er führt es auf die Infektionsschutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie zurück, dass viele Kinder die Vorsorgeuntersuchungen bei den Kinder- beziehungsweise Hausärzten nicht besucht hätten. „Dementsprechend wurden auch selten Therapieangebote im Bereich der Sprache und Motorik sowie auch Sport- oder Bewegungsangebote wahrgenommen beziehungsweise sind ausgefallen.“

Bei auffälligen Befunden gibt es eine Überweisung zum Kinder- oder Facharzt

Im Fall von auffälligen Befunden überweist der Schularzt das Kind zum Kinder- oder Facharzt und empfiehlt therapeutische Maßnahmen wie Ergo- oder Sprachtherapie. Die Eltern bekommen vom kinder- und jugendärztlichen Dienst Informationen über Sportvereine in der Region mit. Allerdings sei eine eindeutige Aussage über die Auffälligkeiten bei den Kindern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Ob Verzögerungen im Bereich der Schuleingangsuntersuchungen zusätzlich dadurch verursacht wurden, dass Mitarbeitende des kinder- und jugendärztlichen Dienstes für die Corona-Kontaktdatennachverfolgung eingesetzt worden sind, wie der AZ mitgeteilt wurde, beantwortet Amelsberg ausweichend, spricht von Bereitschaft und Kollegialität aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Pandemiebewältigung ebenso wie die weiteren Aufgaben des Gesundheitsamtes „im Sinne der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu erledigen“. Er bestätigt allerdings die Information der AZ, dass drei Mitarbeitende aus dem kinder- und jugendärztlichen Dienst sowie eine Person aus dem amtsärztlichen Dienst zum Jahresende gekündigt hätten.

Von Christina Rudert